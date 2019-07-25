Интервью с врачом Омельченко Ж.А.

Жанна Александровна, расскажите о своей работе.

ТРАВМАТОЛОГИЯ - это раздел медицины, изучающий воздействие на организм человека различных травмирующих воздействий, последствия травм и методы их лечения. Эту специальность я выбрала ещё до института, т.к. перед поступлением для знакомства с профессией работала санитаркой в травматологическом отделении горбольницы города Луганска. Тогда это название никому ни о чём не говорило, а теперь этот город известен всему миру. Я сразу хотела работать именно травматологом и за годы работы ни разу об этом не пожалела.

В работе травматолога необходима чёткая организация процесса, так как травмированные пациенты нуждаются, как правило, в неотложной помощи, а некоторые травмы требуют немедленного вмешательства. Я занимаюсь лечением пациентов, с различными травматическими повреждениями, это переломы, порезы, ожоги, а также укусы животными и насекомыми. В моей работе важны такие качества, как: внимательность, ответственность, собранность, с годами к этому добавляется опыт.

Пациенты обращаются за помощью на протяжении всего года, их всегда много. В начале декабря, когда выпадает первый снег и резко понижается температура, чаще всего обращаются с переломами и вывихами. Зима же приходит «неожиданно», особенно для коммунальных служб. Именно в это время у дверей кабинета появляются очереди и немаленькие. Кроме того зимой есть ещё и свои сезонные виды спорта, которые тоже нередко дают о себе знать.

А вообще у травматологов в каждый сезон бывает много работы. Летом это так называемая « асфальтовая болезнь» - падение с велосипедов и роликов, различные травмы, полученные на воде, в садовых участках, где основная масса людей проводит время в трудах, укусы насекомых и животных.

Весна и осень характерны обострением хронических заболеваний опорно - двигательного аппарата. Ещё одним разделом моей работы является ортопедия, так что эти заболевания, поражающие крупные суставы, сухожилия, связки, мышцы, тоже являюся сферой моей деятельности. В последнее время появился метод лечения артроза коленного сустава, позволяющий замедлить прогрессирование заболевания и отдаления состояния, при котором уже ничего, кроме эндопротезирования не помогает – это внутрисуставное введение так называемых «протезов синовиальной жидкости» - гиалуронатов натрия. Я этот метод активно применяю с довольно неплохими результатами, подавляющее количество пациентов довольны и приходят на эту процедуру ещё.

Кроме этого я занимаюсь коррекцией стопы методом изготовления индивидуальных ортезов стоп (можно назвать их стельками) из высококачественных новозеландских заготовок. При наличии показаний это можно сделать в любом возрасте, начиная с годовалого возраста. Многие люди недооценивают значения правильной установки стопы. А неправильная установка стопы способствует раннему развитию артрозов голеностопного, коленного, тазобедренного суставов и патологии позвоночника, более того, она способствует неправильному прикусу зубов! Однако после необходимой корректировки стопы патологические симптомы подвергаются обратному развитию, значительно уменьшается болевой синдром и повышается эффективность лекарственного лечения.