Интервью с травматологом

Жанна Александровна, расскажите о своей работе?

ТРАВМАТОЛОГИЯ - это раздел медицины, изучающий воздействие на организм человека различных травмирующих воздействий, последствия травм и методы их лечения. Эту специальность я выбрала ещё до института, т.к. перед поступлением для знакомства с профессией работала санитаркой в травматологическом отделении горбольницы города Луганска. Тогда это название никому ни о чём не говорило, а теперь этот город известен всему миру. Я сразу хотела работать именно травматологом и за годы работы ни разу об этом не пожалела.

В работе травматолога необходима чёткая организация процесса, так как травмированные пациенты нуждаются, как правило, в неотложной помощи, а некоторые из них требуют немедленного вмешательства. Я занимаюсь лечением пациентов, с различными травматическими повреждениями, это переломы, порезы, ожоги, а также укусы животными и насекомыми. В моей работе важны такие качества, как: внимательность, ответственность, собранность, с годами к этому добавляется опыт. Пациенты обращаются за помощью на протяжении всего года, их всегда много. В начале декабря, когда выпадает первый снег и резко понижается температура, чаще всего обращаются с переломами и вывихами. Зима же приходит «неожиданно», особенно для коммунальных служб. Именно в это время у дверей кабинета появляются очереди и немаленькие. Кроме того, зимой есть ещё и свои сезонные виды спорта, которые тоже нередко дают о себе знать. А вообще у травматологов в каждый сезон бывает много работы. Летом это, так называемая, «асфальтовая болезнь» - падение с велосипедов и роликов, различные травмы, полученные на воде, в садовых участках, где основная масса людей проводит время в трудах, укусы насекомых и животных.

Весна и осень характерны обострением хронических заболеваний опорно - двигательного аппарата. Ещё одним разделом моей работы является ортопедия, так что эти заболевания, поражающие крупные суставы, сухожилия, связки, мышцы, тоже являются сферой моей деятельности. В последнее время появился метод лечения артроза коленного сустава, позволяющий замедлить прогрессирование заболевания и отдаления состояния, при котором уже ничего, кроме эндопротезирования не помогает – это внутрисуставное введение, так называемых, «протезов синовиальной жидкости» - гиалуронатов натрия. Я этот метод активно применяю с довольно неплохими результатами, подавляющее количество пациентов довольны, и приходят на эту процедуру ещё.

Кроме этого я ещё занимаюсь коррекцией стопы методом изготовления индивидуальных ортезов стоп (можно назвать их стельками) из высококачественных новозеландских заготовок. При наличии показаний это можно сделать в любом возрасте, начиная с годовалого возраста. Многие люди недооценивают значения правильной установки стопы. А неправильная установка стопы способствует раннему развитию артрозов голеностопного, коленного, тазобедренного суставов и патологии позвоночника, более того, она способствует неправильному прикусу зубов! Однако после необходимой корректировки стопы патологические симптомы подвергаются обратному развитию, значительно уменьшается болевой синдром и повышается эффективность лекарственного лечения.

Какие основные виды диагностик обычно назначает травматолог?

Рентген, МРТ, КТ, УЗИ.

На что Вы в первую очередь обращаете внимание, когда пациент входит в ваш кабинет?

Мой приём начинается не с момента жалоб пациента, а как только он вошёл в кабинет. Я оцениваю походку, наличие дополнительной опоры (костыли, трости), как ставит ноги при ходьбе, как садится. Мой многолетний опыт позволяет с первого взгляда составить некоторое представление о состоянии опорно-двигательного аппарата данного пациента. А с первых слов жалоб иногда диагноз может быть ясен практически сразу и потом подтверждается после проведения диагностических исследований. Иногда людям кажется, что им уделяется мало внимания, что их «недосмотрели и недослушали», но это не так. Просто у врача нет времени на тёплые и длительные беседы, но это не означает, что больному не уделяется достаточно внимания, чтобы поставить правильный диагноз и оказать необходимую помощь. Хочется, чтобы пациенты знали и помнили, что врач заинтересован в их выздоровлении не меньше их самих. Ведь это работа всей нашей жизни.

Что бы Вы посоветовали своим пациентам?

Если Вы получили травму, лучше не заниматься самолечением и обратиться к специалисту, он определит тяжесть и опасность полученной травмы. Не стоит затягивать поход к врачу, лучше это сделать вовремя, меньше будет неприятных последствий. Даже просто обработать полученную травму и то надо правильно, а это умеют далеко не все. Только врач может сказать, насколько серьёзна та или иная травма, и даст чёткие рекомендации, что делать дальше. Самолечение в таких случаях нередко заканчивается плачевно. Возникают проблемы, от которых страдает сам пациент и с которыми потом долго и упорно приходится бороться тому же врачу. В нашей работе, к сожалению, приходится сталкиваться с этим и нередко. Кроме того, не надо давать советы доктору как вас лечить. Доктор сам оценит состояние и характер травмы. Выслушайте его, а потом задавайте свои вопросы. Задача пациента состоит в том, чтобы правильно и чётко рассказать врачу, где и как у него болит, и что с ним случилось. А дальше уже доктор решает, что и как делать.

Что Вас радует в своей работе?

Самое приятное, пожалуй, это видеть положительный результат своей работы и благодарные улыбки на лицах пациентов. Для врача это важно, это приносит большое удовлетворение в нашей непростой работе.

Любовь Майорова