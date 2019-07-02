Интервью с доктором Поповой Н.А.

В настоящее время в женской консультации работают три врача-гинеколога, стаж работы каждого из них более 25 лет.

- Наталья Александровна, почему Вы выбрали именно эту профессию?

Вопрос о выборе профессии у меня не стоял никогда. Я с детства знала, что буду врачом, я - потомственный врач. Мама – врач акушер-гинеколог, папа - терапевт.

Здоровье будущих поколений во многом зависит от того, насколько здоровы сегодняшние девочки, девушки, женщины. Моя работа заключается в том, чтобы помочь им как можно дольше оставаться здоровыми и жить полноценной жизнью. Как показывает практика, пациенты чаще всего обращаются с жалобами, когда проблема уже возникла. Отсутствие профилактики и несвоевременная диагностика встречаются, к сожалению, не так уж и редко.

- Как часто нужно посещать врача - гинеколога?

Посещать кабинет гинеколога необходимо раз в год, даже при отсутствии жалоб. Однако женщинам в репродуктивном возрасте я рекомендую посещать гинеколога не менее двух раз в год. К большому сожалению, женщины склонны затягивать визит к врачу до последнего. Это категорически недопустимо по отношению к собственному здоровью.

- Как правильно подготовиться к посещению врача-гинеколога?

Здесь очень важен психологический настрой. Женщинам надо быть уверенными, что у нас они обязательно получат необходимую им помощь. Также не менее важен личный контакт и, конечно же, не малую роль играет доверие к врачу. Залог успеха в лечении многих заболеваний заключается и в этом тоже. Гинеколог - это врач, и его основная обязанность — оказать женщине медицинскую помощь. Не стоит лишний раз волноваться и переживать, обследование, как правило, не занимает больше пятнадцати минут.

- Какие виды диагностики проводятся в женской консультации МСЧ №9?

Наша консультация располагает набором необходимой аппаратуры для диагностики и лечения многих женских заболеваний, а также для ведения беременности.

- Кольпоскоп — медицинский оптический или видео прибор для проведения кольпоскопии. Он даёт возможность эффективно и своевременно диагностировать многие гинекологические заболевания.

- Криодеструктор - предназначен для лечения тканевых патологий методом бескровной криохирургии, состоящем в разрушении патологических клеток при их замораживании.

- Диатермокоагулятор - аппарат, предназначенный для проведения операций.

- Сургитрон - единственный в городе аппарат радиоволновой хирургии.

- Кардиотокограф - предназначен для контроля за сердцебиением плода.

- Портативный кардиограф – установлен в каждом кабинете и предназначен для контроля сердцебиения плода на приёме у врача. В нашей поликлинике также можно получить консультации по вопросам планирования семьи. Здоровье ребёнка напрямую зависит от правильной подготовки будущих родителей к появлению в семье малыша. Для того, чтобы он родился здоровым, необходимо провести целый комплекс необходимых мероприятий. И в этом молодым родителям также поможет врач- гинеколог.

- Что вы хотите пожелать своим пациенткам?