Интервью с доктором Поповой Н.А.

Попова Наталья Александровна - врач-гинеколог. Окончила Крымский мединститут в 1986 году, далее ординатуру в Москве. С 1988 года работает в Дубне. С 1998 года заведует женской консультацией МСЧ №9 и активно практикует.
В настоящее время в женской консультации работают три врача-гинеколога, стаж работы каждого из них более 25 лет.
- Наталья Александровна, почему Вы выбрали именно эту профессию?
Вопрос о выборе профессии у меня не стоял никогда. Я с детства знала, что буду врачом, я - потомственный врач. Мама – врач акушер-гинеколог, папа - терапевт.
Здоровье будущих поколений во многом зависит от того, насколько здоровы сегодняшние девочки, девушки, женщины. Моя работа заключается в том, чтобы помочь им как можно дольше оставаться здоровыми и жить полноценной жизнью. Как показывает практика, пациенты чаще всего обращаются с жалобами, когда проблема уже возникла. Отсутствие профилактики и несвоевременная диагностика встречаются, к сожалению, не так уж и редко.
- Как часто нужно посещать врача - гинеколога?
Посещать кабинет гинеколога необходимо раз в год, даже при отсутствии жалоб. Однако женщинам в репродуктивном возрасте я рекомендую посещать гинеколога не менее двух раз в год. К большому сожалению, женщины склонны затягивать визит к врачу до последнего. Это категорически недопустимо по отношению к собственному здоровью.
- Как правильно подготовиться к посещению врача-гинеколога?
Здесь очень важен психологический настрой. Женщинам надо быть уверенными, что у нас они обязательно получат необходимую им помощь. Также не менее важен личный контакт и, конечно же, не малую роль играет доверие к врачу. Залог успеха в лечении многих заболеваний заключается и в этом тоже. Гинеколог - это врач, и его основная обязанность — оказать женщине медицинскую помощь. Не стоит лишний раз волноваться и переживать, обследование, как правило, не занимает больше пятнадцати минут.
- Какие виды диагностики проводятся в женской консультации МСЧ №9?
Наша консультация располагает набором необходимой аппаратуры для диагностики и лечения многих женских заболеваний, а также для ведения беременности.
- Кольпоскоп — медицинский оптический или видео прибор для проведения кольпоскопии. Он даёт возможность эффективно и своевременно диагностировать многие гинекологические заболевания.
- Криодеструктор - предназначен для лечения тканевых патологий методом бескровной криохирургии, состоящем в разрушении патологических клеток при их замораживании.
- Диатермокоагулятор - аппарат, предназначенный для проведения операций.
- Сургитрон - единственный в городе аппарат радиоволновой хирургии.
- Кардиотокограф - предназначен для контроля за сердцебиением плода.
- Портативный кардиограф – установлен в каждом кабинете и предназначен для контроля сердцебиения плода на приёме у врача.
В нашей поликлинике также можно получить консультации по вопросам планирования семьи. Здоровье ребёнка напрямую зависит от правильной подготовки будущих родителей к появлению в семье малыша. Для того, чтобы он родился здоровым, необходимо провести целый комплекс необходимых мероприятий. И в этом молодым родителям также поможет врач- гинеколог.
- Что вы хотите пожелать своим пациенткам?
Женский организм достаточно ранимый, поэтому за ним нужен соответствующий постоянный уход и забота, пристальное внимание и при необходимости своевременное лечение. Болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Женский организм работает циклично и для каждого возраста присущи свои проблемы, это напрямую связано с возрастными изменениями. Здоровье необходимо беречь уже с детства, будущие мамы должны заботиться о своем здоровье, подойти к вопросу планирования семьи обстоятельно и с большой ответственностью. Сейчас многие девушки, особенно юные, часто одеваются необдуманно легко в холодное время года. Это, по меньшей мере, недопустимо. Различные воспаления в дальнейшем могут привести к неприятным и серьёзным последствиям, которые повлекут за собой длительное лечение. Кроме того сейчас многие женщины ежедневно подвергаются различным стрессам, а это может также привести к серьёзным заболеваниям, с которыми в последствии придётся бороться врачам. Я рекомендую всем женщинам и девушкам относится к своему здоровью с большим вниманием. Для этого необходимо соблюдать ежедневные разумные нагрузки, вести активный образ жизни, больше времени проводить на природе. Всё это, несомненно, будет способствовать укреплению не только здоровья, но и душевного равновесия, что тоже очень важно. Не стоит также забывать о положительных эмоциях, которые очень необходимы любой женщине. Я желаю всем женщинам оставаться всегда красивыми, здоровыми, женственными и загадочными. На это нужно обращать особое внимание и прикладывать к этому немалые усилия. При правильном отношении к своему здоровью жизнь будет наполняться новыми красками, эмоциями, впечатлениями. Помните, к здоровью нужно относиться бережно!