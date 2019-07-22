Интервью с доктором Ольгой Новиковой

Из всех видов медицинской помощи, стоматологические услуги на сегодняшний день являются, пожалуй, самыми востребованными. Если врач - стоматолог хочет быть хорошим специалистом, ему нужно постоянно учиться, осваивать новые методы и повышать свою квалификацию. В настоящее время современные стоматологические кабинеты представляют собой некое подобие мини лабораторий, где лечение зубов чаще всего производится безболезненно. Ежегодно в этой области появляются новые технологии, позволяющие повысить качество лечения. И, тем не менее, люди всё ещё продолжают бояться посещать кабинет стоматолога. Перед походом на приём к врачу, у многих поневоле от страха сжимается сердце, а порой даже скачет давление. Нередко врачи при этом искренне удивляются, почему пациенты так сильно боятся зубных врачей? Я думаю, многим хотелось бы услышать их советы, как же всё - таки перестать бояться стоматолога.

- Ольга Борисовна, почему это происходит, почему люди продолжают бояться стоматологов? Этим вопросам рано или поздно озадачиваются почти все, кто нуждается в стоматологической помощи.

Боль, которую они испытывали и, возможно даже неоднократно, ещё во времена своей юности, накрепко засела в памяти и оставила в ней неизгладимый пугающий след. Многие пациенты помнят, что в далёкие советские годы лечение зубов проходило без обезболивания, и людям зачастую приходилось терпеть боль и порой немаленькую. Всё это укоренилось в памяти, и упоминание о зубных кабинетах до сих пор вызывают у людей волнение и страх. С тех пор прошло много время, и многое изменилось, кабинеты стоматологов сейчас оборудованы современными аппаратами, к тому же диаметр иглы позволяет менее травматично производить инъекцию. Карпульные анестетики стали более эффективными при минимальной дозе введения . Время обезболивающего действия препаратов тоже увеличилось, но память – вещь упёртая и ей трудно бороться со страхами. Поэтому, правильней будет не стесняясь, предупредить врача о своих страхах, это улучшит ваши взаимоотношения с врачом, придаст уверенности и несколько снимет напряжение. Врач постарается помочь вам справиться с вашими страхами. Для большего своего спокойствия можете предварительно, заранее придти к врачу просто на консультацию. В том случае, если вы так и не сможете с доктором понять друг друга, а вы это почувствуете сразу, отложите свой визит именно к этому доктору и постарайтесь найти своего. Личное общение решает многое и, несомненно, даёт положительные результаты. Ротовая полость - зона чрезвычайно чувствительная, а испытывать и терпеть боль не хочется никому. Это и является основной причиной страха перед каждым посещением зубного кабинета.

- Ольга Борисовна, дубненцев интересует, какие новые технологии применяются в нашей городской стоматологической поликлинике? Какие применяются материалы, на каком оборудовании работают врачи? Сколько специалистов здесь трудится?

Стоматологическая поликлиника имеет в своём составе три подразделения. Они располагаются на ул. Флёрова д. 9а, ул. Центральная д.7, Хлебозаводской пер. д. 28)17. Поликлиника обладает двумя радиовизиографами. В настоящее время в поликлинике ведут терапевтический приём 12 стоматологов, 1 гигиенист, 4 хирурга, 4 врача-ортопеда. В 2016г поликлиникой приобретён новый диагностический комплекс «АФС-Д» для проведения онкоскрининга, что позволяет проводить раннюю диагностику онкозаболеваний полости рта. Приём детского населения осуществляется в кабинетах детской стоматологии, его ведут 5 стоматологов и 4 врача - ортодонта. Кабинеты оснащены современным оборудованием и материалами в полном объёме. Кроме того в рамках действующих Федеральных и региональных программ по естествознанию в начальных классах школ нашего города проводятся уроки по программе «Профилактика стоматологических заболеваний и гигиене полости рта». А также проводятся профилактические осмотры и плановая санация детскими стоматологами и ортодонтом. В работе врачи применяют материалы, имеющие сертификаты и регистрационные удостоверения, выданные надзорным органом министерства здравоохранения.

- Как стерилизуются инструменты? Кто выполняет эту работу, и кто осуществляет за этим непосредственный контроль?

Стерилизацией инструментов занимаются кабинетные медсёстры. В соответствии с Сан ПиНом контроль за качеством выполнения обработки инструментов осуществляет старшая медсестра поликлиники Шамшина С.В. Кроме того проводятся регулярные проверки Роспотребнадзором, который тщательно проверяет деятельность поликлиники на предмет безопасного и качественного оказания услуг.

- Откуда поступают лекарственные препараты и можно ли надеяться, что это не подделка?

Руководством составляется тех. задание, куда включается список необходимых медикаментов. На основании этого МЗ МО проводит централизованные закупки медицинских препаратов и материалов в соответствии с требованиями безопасности, и качества. Цена при закупке не всегда играет решающую роль. Фармацевтические фирмы выставляют свои предложения по стоимости препаратов. При этом идёт процесс конкуренции между фирмами - поставщиками. Выигрывает тот поставщик, который предлагает медикаменты по более низкой цене. Но надо заметить, что все предлагаемые ими медикаменты в обязательном порядке имеются сертификаты.

- Заинтересован ли врач, чтобы пациент, однажды попавший к нему на приём, в дальнейшем приходил именно к нему, и стал его постоянным клиентом?