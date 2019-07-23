Интервью с доктором Леоновой А.В.

Леонова Алена Владимировна - врач-педиатр, заведующая детской поликлиникой ДЦГБ. Окончила Казахскую Государственную медицинскую академию в 2004 году. По окончании прошла интернатуру на базе вышеуказанной академии, далее работала участковым педиатром детской поликлиники города Степногорска .С 2007 года работает в ДЦГБ, сначала в должности врача-педиатра детской поликлиники №1, с 2016 года в должности заведующей детской поликлиникой на левом берегу.

Алёна Владимировна, почему Вы выбрали именно педиатрию?



-Я, как и многие мечтала стать врачом с детства. Готовилась к поступлению с 9 класса, а вот на педиатрический факультет попала случайно. Хотела работать с взрослыми пациентами, но в коридоре института встретила нашу выпускницу, которая заканчивала лечебный факультет, она - то меня и разубедила. За что я ей и благодарна.

Сколько детей находятся под наблюдением детской поликлиники?

- На данный момент к нашей поликлинике прикреплено 4590 человек. Узкие специалисты оказывают консультативную помощь детям правобережной части города, а это ещё около 9 тыс. человек.

- Есть ли в консультации детский психолог? С какими проблемами нужно обращаться к детскому психологу?

- В штате Дубненской городской больницы имеется психолог. Основной контингент, направляемый нами - это дети-инвалиды (данный специалист им зачастую крайне необходим), а также дети с нарушениями поведения, трудностями адаптации в образовательном учреждении, трудностями коммуникации с окружающим миром. Очень часто о консультации данного специалиста просят работники ДОУ, а также сами родители, так как они большую часть времени проводят с детьми, нежели участковый врач, который видит пациента по случаю. Также хотелось добавить, что в данное время наше учреждение занимается трудоустройством ещё одного сотрудника этой специальности.

- Профосмотр за 2 часа»? Что это?

-Одно из направлений, реализуемых проектом «Добрая поликлиника». Возможность прохождения осмотра детей специалистами не более, чем за 2 часа. По такой схеме в нашей поликлинике осматриваются дети в возрасте одного года, а также неорганизованные дети. Профосмотр проходит в назначенное время, в один день, осмотр производится бригадой врачей-специалистов, здесь же происходит забор анализов и проведение ЭКГ.

Уже давно известно, что фундамент здоровья взрослого населения закладывается в детском возрасте. Врач-педиатр следит за здоровьем ребёнка с самого его рождения. Особое внимание нами уделяется обслуживанию новорожденных и грудных детей, а также детей ясельного возраста. Наша поликлиника оказывает лечебно-профилактическую помощь детям по месту жительства с момента рождения и до восемнадцати лет. В помощь участковому врачу-педиатру выделяется одна патронажная сестра.

В нашей поликлинике детям в установленные сроки проводят все необходимые профилактические прививки. Врачи периодически повышают свою квалификацию и используют на практике новейшие методы лечения.

— Алёна Владимировна, расскажите, кто трудится в детской поликлинике сегодня?

— На данный момент в нашей поликлинике работает 45 сотрудников. Из них 19 врачей, 16 медсестер, 10 человек младших медицинских работников и технического персонала.

— Как Вы можете оценить сегодняшнее положение с обеспеченностью поликлиники кадрами, насколько велик их дефицит?

— Наша поликлиника практически на 100% обеспечена кадрами, что само по себе уникально для настоящего времени.

— О каких новшествах, появившихся в поликлинике, Вы можете рассказать?

—С апреля 2019 года появилась возможность электронной подачи заявления для получения продукции с молочной кухни (льгота для детей от 0-3 лет, кормящих матерей и беременных женщин). Данное новшество внедрено в Московской области повсеместно и позволяет, не выходя из дома, получить рецепт на необходимую молочную продукцию. Хочу напомнить родителям, что подача заявления осуществляется ежемесячно до 25 числа текущего месяца.

Что удалось сделать в плане улучшения материально - технической базы поликлиники? Что ещё предстоит сделать в ближайшее время в этом направлении?

—В 2017 году вышел указ президента РФ, где было объявлено о Десятилетии детства в нашей стране. Данная программа стартовала в 2018 году и затрагивает также такую важную сферу, как здравоохранение. В рамках данной программы в нынешнем году мы получили следующее оборудование:

- широкоугольную ретинальную камеру- с её помощью можно получить изображение сетчатки и других отделов глаза у детей.

-пневмотонометр - прибор для измерения внутриглазного давления.

-автоматический периметр - прибор для исследования центрального и периферического полей зрения.

-велотренажёр и аппарат для механотерапии нижних конечностей в кабинет ЛФК.

- кардиограф в кабинет функциональной диагностики.

Кроме того в 2019 году мы также получили долгожданный УЗИ - аппарат экспертного класса, который мы выиграли в рамках конкурса «Лучшая поликлиника Московской области». В этом месяце, благодаря помощи ОИЯИ, кабинет врача-хирурга пополнился электрохирургическим высокочастотным аппаратом, что позволило расширить наши возможности в оказании амбулаторной помощи пациентам. Также хотелось бы добавить, что программа по дооснащению детских поликлиник продолжается, нами уже сформированы и поданы заявки на 2020 год.

— Чем на сегодняшний день Вы можете гордиться?

С ноября 2018 года наша поликлиника стала одной из площадок для реализации нового проекта МЗ МО «Добрая поликлиника». В рамках данного проекта нами были организованы: сестринский пост, кабинет неотложной помощи. Кроме того в нашем учреждении работают достаточно редкие специалисты, такие, как врач-невролог, прошедший обучение по эпилептолгии, и врач-аллерголог, который проводит кожные аллергопробы.

- Что бы вы хотели пожелать молодым родителям, а также бабушкам и дедушкам в плане воспитания и лечения детей?

- Здравомыслия, адекватного понимания особенностей своего ребёнка. В нашем обществе зачастую отмечается перекос. Все хотят, чтобы его ребёнок стал самым успешным, умным, красивым и т.д. , но почему-то о здоровье многие забывают. Современные дети перегружены интеллектуальной сферой деятельности, но совсем не развиты физически. Хотелось бы сказать, что «самым-самым» ребёнок никогда не станет, если он не будет здоровым.