Интервью с доктором Хребтовой А.А.

Анна Андреевна, расскажите о профессии, которую Вы выбрали.

Я хотела быть стоматологом, начиная уже с восьмого класса. Росла в окружении медиков, наверно, любовь к медицине мне передалась по некой эстафете. В детстве я прошла обучение в художественной школе, что, несомненно, повлияло на моё видение прекрасного во всём. Появилось умение работать руками, творить, я любила заниматься разными поделками, любила что-то реставрировать. Наверно, именно поэтому и выбрала для себя стоматологию. Мне нравится выполнять мелкую кропотливую работу, восстанавливать форму зубов, делать их красивыми. Стоматология - профессия очень интересная, быстро развивающаяся, многогранная. Меня увлекают новые технологии, новые знания, методы исследования. После очередной учебы" загораются глаза", хочется внедрять что-то новое в повседневную работу. Чтобы стать хорошим врачом медицину надо любить, тогда и работать будет легче, и настроение от работы всегда будет на высоте. В нашей профессии важен индивидуальный подход к каждому пациенту и, конечно же, взаимопонимание и взаимоуважение между врачом и пациентом. На приёме я стараюсь всегда выслушать человека, понять его настрой, по возможности успокоить и ответить на волнующие его вопросы. Как правило, в наш кабинет пациенты приходят без улыбок на лице, и это понятно. Люди чаще всего обращаются к нам уже с болью, порой после бессонных ночей и приёма обезболивающих препаратов. В таких случаях очень важен именно индивидуальный подход и желание врача помочь человеку. По роду своей работы мы как бы вторгаемся в его личное пространство, в ту область организма, которую, как правило, не принято показывать. Поэтому многие пациенты испытывают дискомфорт, и задача врача корректно устранить этот психологический барьер. В таких случаях стоматолог выступает не только в роли зубного врача, он ещё должен обладать навыками психолога. Мне очень важно, чтобы после посещения моего кабинета пациент был удовлетворён качеством моей работы. Для врача видеть благодарную улыбку пациента важный фактор в его работе. Положительный результат всегда радует и вдохновляет. Вместе со мной на приёме трудятся медсёстры Лариса Николаевна Медведева и Алёна Александровна Хабина. Это две замечательные женщины, трудолюбивые, ответственные работники. Свой рабочий день они, как правило, начинают с улыбки, что, несомненно, вносит доброжелательность в отношения с пациентами. Надо сказать, что помощь медсестры является важной составляющей моей работы. Работу медсестры стоматологического кабинета не очень видно, но на деле это совсем не так. Медсёстры выполняют важный и очень нужный объём работы, без которого врачу очень сложно обойтись. Мы работаем слаженно, и это даёт положительные результаты.

В стоматологии встречаются несколько специализаций. Расскажите о них поподробнее. Не все знают, чем отличаются ортодонты от ортопедов.

Стоматологи-терапевты занимаются лечением заболеваний зубов, а также лечением воспалительных процессов полости рта. Кроме этого в поликлинике работают стоматологи - ортопеды и стоматологи - ортодонты. Не много людей знают различия между этими направлениями. А у каждой из этих специальностей есть свои особенности. Ортопед занимается восстановлением или имплантацией зубов. Ортодонт занимается коррекцией зубного ряда, исправляет прикус и различные неровности. В стоматологии есть ещё зубные врачи. Они отличаются от стоматологов уровнем образования, и у них есть ограничения на некоторые виды лечения зубов. Ещё в поликлинике работают стоматологи - хирурги. Они не только удаляют зубы, но и проводят операции на дёснах и челюстных костях.

Как Вы проводите свой досуг? Где отдыхаете во время отпуска?