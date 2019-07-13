Имущественный налог. Сроки, льготы, ответственность

Уважаемые налогоплательщики!

На сайте ФНС России функционирует сервис «Налоговый калькулятор – Расчет земельного налога и налога на имущество физических лиц». Теперь любой налогоплательщик, в течение нескольких минут сможет узнать, какую сумму налога ему необходимо будет заплатить за квартиру, гараж, частный дом или земельный участок, а также на какие льготы он может претендовать.

Каков порядок предоставления налоговых льгот физическим лицам по имущественным налогам за 2018 год?

Информируем о том, что на официальном портале правовой информации 01.12.2017 опубликован приказ ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@ «Об утверждении формы заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, порядка заполнения указанного заявления и формата его представления в электронной форме»

Налогоплательщики – физические лица, имеющие право на налоговые льготы (в том числе в виде освобождения от уплаты налога, уменьшения налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, дополнительных налоговых вычетов), установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

В случае, если документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в заявлении налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы, запрашивает сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, у органов, организаций, должностных лиц, у которых имеются эти сведения.

Лицо, получившее запрос налогового органа о представлении сведений, подтверждающих право налогоплательщика на налоговую льготу, исполняет его в течение семи дней со дня получения или в тот же срок сообщает в налоговый орган о причинах неисполнения запроса.

Налоговый орган в течение трех дней со дня получения указанного сообщения обязан проинформировать налогоплательщика о неполучении по запросу сведений, подтверждающих право этого налогоплательщика на налоговую льготу, и о необходимости представления налогоплательщиком подтверждающих документов в налоговый орган.

Также при исчислении земельного налога налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из следующих категорий:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;

3) инвалидов с детства;

4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;

5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание.

Как будут применяться налоговые льготы гражданам пенсионного возраста, с учетом увеличения пенсионного возраста?

30.10.2018 Президент России подписал Федеральный закон № 378-ФЗ «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

Закон разработан для обеспечения дополнительных социальных гарантий физическим лицам в связи с запланированным с 2019 г. поэтапным повышением пенсионного возраста для различных категорий граждан, в том числе в случае назначения социальной пенсии или досрочного выхода на пенсию.

Закон предусматривает сохранение предоставляемых до 01.01.2019 пенсионерам федеральных льгот при налогообложении недвижимости, которые с 01.01.2019 попадают в категорию «предпенсионного возраста», т.е. соответствующих условиям назначения пенсии, установленным в соответствии с законодательством РФ действующим на 31.12.2018.

Согласно закону, указанные лица с 2019 г. будут иметь право на льготы по земельному налогу в виде налогового вычета на величину кадастровой стоимости 6 соток (ст. 391 Кодекса) и по налогу на имущество физлиц в виде освобождения от уплаты по одному объекту определённого вида (ст. 407 Кодекса).

Для использования права на льготы за налоговый период 2019 года лицам предпенсионного возраста в течение 2019 года целесообразно обратиться в любую налоговую инспекцию с заявлением о предоставлении налоговой льготы, указав в нём документы-основания, выданные ПФР.

Какая ответственность возлагается на граждан, несвоевременно уплативших либо не уплативших имущественные налоги?

В соответствии со статьёй 57 Кодекса при уплате налога с нарушением срока налогоплательщик дополнительно уплачивает пени. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога, начиная со следующего за установленным законодательством дня уплаты налога. Пеня определяется в процентах от неуплаченной суммы налога. Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

В соответствии со статьёй 48 Кодекса в случае неисполнения налогоплательщиком-физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, обязанности по уплате налога, налоговый орган, направивший требование об уплате налога, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании налога за счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке и наличных денежных средств, данного физического лица в пределах сумм, указанных в требовании об уплате налога.

Указанное заявление о взыскании подаётся налоговым органом в суд, если общая сумма налога, сбора, пеней, штрафов, подлежащая взысканию с физического лица, превышает 3 000 рублей. Копия заявления о взыскании не позднее дня его подачи в суд направляется физическому лицу, с которого взыскиваются налоги.

Взыскание налога, пеней, штрафов за счёт имущества физического лица, на основании вступившего в законную силу судебного акта производится в соответствии с Федеральным законом от 02.10.1007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». При этом при неисполнении должником в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, сумма задолженности по которому превышает 10 тысяч рублей, выданном на основании судебного акта или являющемся судебным актом, судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации.

Кроме того, судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе наложить арест на имущество должника.

Информацию о налоговой задолженности и платёжные документы для её погашения можно получить, воспользовавшись Интернет-сервисом ФНС России «Личный кабинет для налогоплательщиков физических лиц».