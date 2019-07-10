Храни любовь в сердце своём

И, действительно, для такого состояния души был замечательный повод – вечер проходил накануне прекрасного праздника – Дня семьи, любви и верности. Праздник этот появился благодаря Муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. Они стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья ещё при жизни.

По легенде, Петр и Феврония умерли в один день – 25 июня (по новому стилю - 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом. Петр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547 года. Их мощи хранятся в храме Св. Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.

Большая, разнообразная программа вечера включала в себя стихи русских поэтов о любви, лирические песни, романсы. А исполняли их любимые зрителями дубненские вокалисты Олег Гусев и Татьяна Дробышевская, а также концертмейстер Ольга Елецкая. Их хорошо знают любители вокального искусства нашего города. В репертуаре музыкантов произведения различных стилей и направлений: арии, русские народные песни, романсы, советская эстрада.

Молодой солист Олег Гусев - обладатель сильного голоса, баритона, прекрасного тембра и широкого диапазона. Все исполняемые произведения были очень искренни и эмоциональны; удачно подобранный для концерта репертуар помогал раскрыться голосу исполнителя в полной мере. Звучали знаменитые произведения: П. Булахова «Гори, гори, моя звезда!», А. Пахмутовой «Нежность», А. Бабаджаняна «Ноктюрн», украинская народная песня «Взял бы я бандуру».

В исполнении постоянной участницы музыкальных вечеров, проходящих в читальном зале библиотеки – Татьяны Дробышевской звучали романсы русских композиторов, песни, хорошо знакомые и любимые всеми нами – «Что мне жить и тужить» А.Варламова, «На крылечке твоем» Б. Мокроусова, русские народные песни «Чернобровый, черноокий», «Мы на лодочке катались».

Надо сказать, что дубненцы, любящие фортепианное искусство, всегда с удовольствием посещают концерты, проходящие в читальном зале библиотеки, где выступает Ольга Елецкая. Как в качестве аккомпаниатора, так и в качестве сольного исполнителя. И на этом вечере она показала настоящее концертмейстерское мастерство, способность глубоко чувствовать солиста. Ею было также исполнено сольные фортепианные произведения.

На вечере, посвященном Дню семьи, любви и верности, чарующие звуки романсов о любви переплетались с поэтическими строчками. Звучали стихотворения о любви, написанные великими русскими поэтами А. Дельвигом, А. Фетом, Ф. Тютчевым А.Блоком, С.Щипачевым, Р.Гамзатовым, сонеты Шекспира. Их читали сотрудники библиотеки – Ольга Аникина и Наталья Калегина, которых с полным правом можно было назвать ведущими вечера. И не только ведущими. Сюрпризом для постоянных зрителей музыкальных вечеров, проходящих в библиотеке, стало их исполнение прекрасной песни Е. Юрьева «В лунном сиянии». Громкие аплодисменты и возгласы «Браво!» стали заслуженной наградой для исполнительниц.

Концерт прошел на одном дыхании. Слияние стихов и музыки, прекрасное исполнение создали атмосферу праздника, ради которого, собственно, и собрались в гостиной библиотеки почитатели прекрасной музыки и поэзии. Тем более, что для этого был прекрасный повод – чудесный праздник – День семьи, любви и верности.