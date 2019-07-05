Главврач ДЦГБ о новом корпусе

Алексей Валентинович, дубненцев, да и не только жителей нашего города, интересует, когда планируется открытие нового корпуса?

Открытие нового корпуса запланировано на конец августа. Должность главврача предполагает множество функций, в том числе и административную. Вопросами открытия нового корпуса я занимаюсь вплотную и ежедневно, и готов ответить на волнующие дубненцев вопросы о новом корпусе. Для города это само по себе большое и очень значимое событие. Здоровье населения - наиважнейшая задача, которая стоит перед медиками. Надо сказать, что на данный момент проведена и подходит к своему завершению очень большая работа по строительству и открытию нового корпуса. Медперсонал больницы уже готов к осваиванию новых территорий. Медики – это люди, которые всегда на передовой, так что скучать и расслабляться нам не приходится. Тем более, что сейчас перед нами есть вполне реальная и радужная перспектива - работа в новом современном и хорошо оснащённом корпусе. На данный момент персонал готов эффективно и с полной отдачей начать работать в новых условиях. У нас замечательный коллектив, да и вообще, в нашей больнице работают прекрасные люди.

1 - Какие отделения будут там располагаться? На сколько коек они рассчитаны?

В новом корпусе будут располагаться отделения хирургического профиля: урологическое, травматологическое, онкологическое, гинекологическое, отделение абдоминальной хирургии и общей хирургии. Весь корпус рассчитан на 190 коек. Отделения – 25 – 30 коек. Палаты в новом корпусе будут одно, двух и четырёхместные, самые современные, со своими санитарными узлами.

2 - Какая новая аппаратура там будет установлена?

Корпус уже сейчас оснащается самым современным оборудованием, в соответствии с действующими в нашей стране Порядками оказания медицинской помощи.

3 - Действующий кабинет МРТ будет переезжать в новый корпус или там установят ещё один аппарат МРТ?

В новом корпусе будет новый аппарат МРТ, более мощный.

4 - Что будет располагаться на первом этаже нового здания? Ходят слухи, что туда планируется переезд администрации.

На первом этаже нового корпуса будет располагаться приемный покой и диагностические отделения, и кабинеты (рентген, УЗИ, МРТ, эндоскопия, функциональная диагностика и т.д.)

5 - Сколько будет операционных в новом корпусе, и какой новейшей аппаратурой они будут оснащены?

В корпусе будут располагаться 7 операционных, оснащенных оборудованием в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи.

6 - Будут ли в палатах установлены умывальники?

Да, в палатах будут не только умывальники, но и санузлы.

7 - Будут ли столовые отделены от коридора, или они будут частью общего коридора, как в старом корпусе?

Столовых в новом корпусе не будет. Питание будет осуществляться непосредственно в палатах.

8 - Какое отделение откроют вместо хирургического в старом корпусе?

Сразу после открытия нового корпуса разукрупнится терапевтическое отделение в терапию, неврологию и кардиологию. В дальнейшем в старом корпусе будет открыт сосудистый центр. Персонал отделений, которые будут открыты, будет увеличен.

Алексей Валентинович, я благодарю Вас за обстоятельные ответы. В ходе нашей беседы Вы ответили на важные для дубненцев вопросы. Исходя из полученной от Вас информации, многое на сегодняшний день прояснилось и стало более понятным. Надеемся, что коллектив ДЦГБ успешно справится с объёмами предстоящих работ, невзирая на то, что они достаточно большие.