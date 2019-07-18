Экспресс Типография предлагает

В соответствии со статьей 54 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Общество с ограниченной ответственностью «ЭкспрессТипография» 141981, г. Дубна, Московская обл. пр-кт Боголюбова д. 26, офис 2, ИНН 5010028893, КПП 501001001, ОГРН 1065010021317, публикует сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений на выборах депутатов Кимрской городской Думы 08 сентября 2019 года.

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