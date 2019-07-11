~~В Дубне проведена спецоперация «Береговая линия». Вот, что об этом рассказал начальник территориального отдела №1 Госадмтехнадзора М.О. Трухин А.В.

В рамках специальной операции «Береговая линия» Госадмтехнадзор проверил береговые линии реки Волги, канала им. Москвы и Иваньковского водохранилища.

С началом летнего периода, а также в связи с хорошей погодой, количество отдыхающих на всех водоёмах Дубны неуклонно растёт, и нашему взору всё чаще открываются далеко нерадужные картины. Быстро растущие стихийные свалки формируются самими же отдыхающими, несознательные граждане с настойчивым постоянством упорно оставляют за собой кучи мусора и другие, утратившие потребительские свойства, атрибуты пикников. Тем самым нанося колоссальный ущерб не только окружающей среде, но и жителям наукограда, ухудшая и без того не самую благоприятную экологическую ситуацию в нашем городе. Для поддержания надлежащего порядка на берегах водоёмов, Госадмтехнадзор усилил контроль за состоянием прибрежной зоны водных объектов.

Так, в очередной раз инспекторы Дубненского территориального отдела Госадмтехнадзора Московской области, совместно с ГИМС МЧС России по г. Дубна, провели рейд, с целью выявления нарушений законодательства о благоустройстве, а также, с целью приведения в порядок территорий вблизи водоёмов.

По результатам рейда, на территории прибрежной зоны реки Волги, выявлен факт наличия очагового навала мусора объёмом в три кубических метра, находящегося в прибрежной зоне реки в районе ул. Жуковского, а также вскрылся факт ненадлежащего содержания территории в прибрежной зоне Канала им. Москвы. По результатам проведённых мероприятий, ответственным лицам были выданы предписания о незамедлительном устранении нарушений.

По результатам повторной проверки, все замечания были устранены.

Также в ходе рейда, инспекторами территориального отдела была проведена профилактическая беседа с участниками культурно-массового мероприятия инсталляция морских сражений «Корсара-3», палаточный городок которых находился в прибрежной зоне Лебяжьего озера. До сведения лиц, ответственных за это мероприятие, было доведено о необходимости соблюдения требований чистоты и порядка, а также о необходимости контроля уборки территории после окончания мероприятия. Даже в наше время далеко не все знают, что мусор возвращается к человеку в виде загрязнённой грунтовой воды и токсичной пыли. Поэтому к природе надо относиться бережно!

Всего сначала года сотрудниками территориального отдела проверено более 14-ти водных объектов, из них возбуждено 7 административных дел, все выявленные нарушения устранены.

- Водоёмы нашего Подмосковья - это те места, где мы чаще всего проводим свой отдых летом, поэтому необходимо поддерживать их в чистоте и беречь их, - отметил руководитель Госадмтехнадзора Московской области О.В. Баженов.

