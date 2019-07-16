Двадцать человек и бутылка рома

Пляж на берегу канала имени Москвы на время превратился в пиратский остров Тортуга из знаменитого фильма. У берега пришвартованы фрегаты, а неподалеку бродят люди в костюмах 17 века. Ситуация необычная, но внимание проверяющих привлек мусор, разбросанный повсюду.

«Между каналом и Лебяжьим озером находится группа порядка 20 человек, палаточный лагерь, все завалено мусором. Разобраться, кто есть кто, невозможно», — сказал начальник территориального отдела № 1 областного Госадмтехнадзора Александр Трухин.

Выяснилось, что на островах в районе Иваньковского водохранилища проходит пиратская ролевая игра. Организаторы на связь не выходят, а часть группы уже неделю не может добраться до места сбора. Образовался несанкционированный палаточный лагерь, который постепенно начал превращаться в свалку.

Организаторы не смогли доставить группу участников до места сбора из-за техники, которая вышла из строя. К тому же, помешал шторм. Для группы Виктора Халазия ролевая игра изначально пошла не по сценарию.

«Мы здесь уже пятый день. Хотели бы быть не здесь, на самом деле, хотели бы быть на островах уже день этак третий, наверное, но погодные обстоятельства сложились так, что это не получилось сделать своевременно. Еще лодочный мотор — замечательная техника, он имеет свойство ломаться в самый неподходящий момент», — рассказал Виктор Халазий.

Помимо навалов мусора, было выявлено множество других нарушений. На поляне были разбросаны доски, стояли канистры с технической жидкостью, были видны места пролива. При этом неподалеку незадачливые корсары разводили костры.