День здоровья в День города

Стало хорошей традицией начинать празднование Дня города в Дубне с самого главного в жизни любого человека - здоровья. В 2019 году в Парке семейного отдыха прошёл юбилейный 20-й День здоровья.

Для всех, кто внимательно относится к состоянию своего организма работали 11 специализированных секций. Жители Дубны могли пройти скрининг-диагностику, получить рекомендации врачей по профилактике наркомании, алкоголизма, курения, правилах здорового питания.

У дубненцев была возможность проверить своё артериальное давление, зрение, уровень сахара в крови, пройти кардиовизиографию, узнать индекс массы тела, выслушать советы врачей о женском, детском, мужском здоровье.

За всю 20-летнюю историю Дня здоровья, вряд ли кто-либо припомнит случай, когда к импровизированным медицинским пунктам врачей не выстраивались бы очереди жителей города.

В этом году День здоровья в Дубне проходил под девизом: «Здоровая семья – здоровый город – здоровая страна».