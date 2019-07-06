Число кандидатов неуклонно растёт

Алексей Васильевич напомнил, что 8 сентября 2019 года пройдут выборы депутатов Совета депутатов городского округа Дубна. В ходе встречи отмечалась начавшаяся работа по выдвижению кандидатов по партийным спискам, активная деятельность в этом направлении самовыдвиженцев, депутатов прошлого созыва и даже некоторых членов избирательной комиссии. Как подчеркнул председатель ТИК, этапы выдвижения, регистрации, агитации, требования избирательного законодательства, состав комиссий, адреса избирательных участков – всё это и многое другое подробно изложено и разъяснено на официальном сайте администрации. Любой желающий, в любое время может со всем этим ознакомиться. А желающих, как оказалось, немало.

Думается, ничего плохого в том, что люди идут во власть нет. Депутатский мандат позволяет выносить решение городских проблем на более высокий уровень. А то, что таких людей становится больше, тоже хорошо. Избирателю - в первую очередь. Конечно, если он придёт на избирательный участок и не отнесётся к своему праву гражданина формально.

То есть сделает свой выбор в пользу того, к кому можно прийти на приём и попросить помощи в благоустройстве двора, ремонте дороги или тротуара, к тому, кто зарекомендовал себя как человек знающий территорию, отзывчивый к проблемам её жителей, имеющий представление как эти проблемы можно решить и сознающий ответственность перед теми, кто доверил ему представлять и твёрдо отстаивать интересы электората своего округа в Совете депутатов.

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