Цеховой терапевт МЧС №9 Бурмистрова И.В.

Здоровье     16     чт, 18.07.2019 - 13:36

Ирина Владимировна БУРМИСТРОВА - цеховой терапевт МСЧ №9. Окончила Астраханский медицинский институт в 1972 г. После окончания института до 1979 г. работала в Астрахани, потом переехала в Дубну, в настоящее время работает цеховым терапевтом в МСЧ № 9.

Ирина Владимировна, почему Вы выбрали именно эту профессию?

Профессия врача очень сложная, но интересная. Она приносит пользу, как пациенту, так и самому медику. Ведь очень приятно ощущать свою значимость и необходимость.   Стать врачом я хотела  ещё с юности, правда, сначала я хотела быть гинекологом, но потом так сложилось, что  выбрала терапевтическое направление. Работа мне очень нравится, и я никогда не пожалела, что стала именно терапевтом. Работаю с душой, с полной отдачей, легко и без трудностей. Наверно, потому, что люблю свою работу. В суете наших дней люди  не всегда задумываются, какую роль в их жизни играют врачи. А наша помощь порой просто неоценима. Врачи каждый день из года в год лечат и предотвращают многие заболевания, спасая тем самым и взрослых, и детей. Медицина, как известно,  не стоит на месте, поэтому тяга к новым знаниям – это  важные качества, которыми должен обладать настоящий врач. Хороший специалист должен иметь  разностороннее развитие. Кроме этого в мастерство врача  должно входить умение вести диалог с пациентом. К тому же врач должен быть ещё и психологом, чтобы найти правильный подход к больному человеку, вселить в него веру на выздоровление. Это также  играет немаловажную роль в работе врача.  Терапевт – это специалист широкого профиля, и он лечит различные заболевания организма. В случаях, когда больной не знает, к какому врачу обратиться именно терапевт поможет ему сделать правильный выбор, и направит к нужному специалисту. На приём к терапевту приходят люди разных возрастов. Очень важно найти хорошего терапевта, и тогда многие ваши проблемы будут решаться в его кабинете.  Обычно ко мне на приём приходят  люди, когда у них  в наличии уже полный набор симптомов, и работа врача заключается в том чтобы разобраться в этих симптомах, в причине их появления, назначить необходимые анализы, а потом  уже приступить к лечению самого заболевания. Я принимаю в день от 30 до 40 человек и стараюсь максимально оказать помощь каждому. В  моей работе мне очень помогает кабинетная медсестра Бухтерёва Елена Константиновна.  Вместе мы работаем уже много лет. Это замечательный  специалист, очень ответственный человек, всегда дружелюбна и корректна с нашими пациентами.

Что бы Вы хотели порекомендовать своим пациентам?

Прежде всего вести здоровый образ жизни, больше двигаться и обязательно следить за своим питанием. А также по возможности избегать стрессовых ситуаций.
 Кроме того мне  бы хотелось, чтобы в Дубне на базе медицинских учреждений работали психологи. Сейчас в нашем городе с этой проблемой дела обстоят, к сожалению,  не лучшим образом.

 Я желаю всем быть здоровыми, активными и не следует забывать, что к здоровью надо относиться бережно на протяжении всей жизни.

Любовь Майорова
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