Цеховой терапевт МЧС №9 Бурмистрова И.В.

Ирина Владимировна, почему Вы выбрали именно эту профессию?

Профессия врача очень сложная, но интересная. Она приносит пользу, как пациенту, так и самому медику. Ведь очень приятно ощущать свою значимость и необходимость. Стать врачом я хотела ещё с юности, правда, сначала я хотела быть гинекологом, но потом так сложилось, что выбрала терапевтическое направление. Работа мне очень нравится, и я никогда не пожалела, что стала именно терапевтом. Работаю с душой, с полной отдачей, легко и без трудностей. Наверно, потому, что люблю свою работу. В суете наших дней люди не всегда задумываются, какую роль в их жизни играют врачи. А наша помощь порой просто неоценима. Врачи каждый день из года в год лечат и предотвращают многие заболевания, спасая тем самым и взрослых, и детей. Медицина, как известно, не стоит на месте, поэтому тяга к новым знаниям – это важные качества, которыми должен обладать настоящий врач. Хороший специалист должен иметь разностороннее развитие. Кроме этого в мастерство врача должно входить умение вести диалог с пациентом. К тому же врач должен быть ещё и психологом, чтобы найти правильный подход к больному человеку, вселить в него веру на выздоровление. Это также играет немаловажную роль в работе врача. Терапевт – это специалист широкого профиля, и он лечит различные заболевания организма. В случаях, когда больной не знает, к какому врачу обратиться именно терапевт поможет ему сделать правильный выбор, и направит к нужному специалисту. На приём к терапевту приходят люди разных возрастов. Очень важно найти хорошего терапевта, и тогда многие ваши проблемы будут решаться в его кабинете. Обычно ко мне на приём приходят люди, когда у них в наличии уже полный набор симптомов, и работа врача заключается в том чтобы разобраться в этих симптомах, в причине их появления, назначить необходимые анализы, а потом уже приступить к лечению самого заболевания. Я принимаю в день от 30 до 40 человек и стараюсь максимально оказать помощь каждому. В моей работе мне очень помогает кабинетная медсестра Бухтерёва Елена Константиновна. Вместе мы работаем уже много лет. Это замечательный специалист, очень ответственный человек, всегда дружелюбна и корректна с нашими пациентами.