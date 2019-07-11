Будущие IT-специалисты знакомятся с ОЭЗ «Дубна»

В течение недели, начиная с 6 июля, в университете «Дубна» проходит компьютерная школа «Аналитика больших данных Дубна-2019». Ее инициаторы и основные организаторы - Лаборатория информационных технологий Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), Некоммерческое партнерство «Дубна», университет «Дубна», а также РЭУ им. Г.В. Плеханова. Школу поддержали ОЭЗ «Дубна» и администрация города. На торжественном открытии отмечалось, что это первое крупное мероприятие Консорциума «IT-образование - XXI век», который был создан осенью прошлого года именно в Дубне.

- Такая школа – это отличное продолжение деятельности Консорциума, - сказал, приветствуя ее участников, заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Сергей Писарев. - Здесь вы не только познакомитесь друг с другом, но узнаете массу полезного и интересного, а своим бесценным опытом и знаниями с вами поделятся ведущие российские и зарубежные специалисты и ученые.

Сергей Писарев отметил, что сегодня IT-кластер ОЭЗ «Дубна» - это 41 резидент из 155-ти. Компании осуществляют деятельность в самых различных сферах, в том числе ведутся разработки для ЖКХ и медицины, авиакосмической отрасли, создаются «умные» рабочие места для офисов и т.д. Проекты резидентов нередко получают одобрение самых высоких лиц государства. Так, например, замдиректора рассказал, что на недавно завершившемся форуме «АРМИЯ 2019» президент России Владимир Путин дал высокую оценку проекту «Т-34 - лучший танк мира», который позволяет собирать информацию о технике, координировать участников поиска данных и систематизировать все сведения. Проект выполнен на базе платформы резидента ОЭЗ «Дубна» предприятия «НПК «Дедал».

Участниками Летней компьютерной школы стали представители более 20 лучших вузов страны - всего порядка 20 преподавателей и 100 студентов. Многие из них уже знакомы с деятельностью ОЭЗ, расположенных в городах, из которых они приехали, - Москве, Томске и Санкт-Петербурге, ОЭЗ «Тольятти» в Самарской области, других. Познавательной стала экскурсия и в подмосковную ОЭЗ «Дубна», которую провел Сергей Писарев. Будущих IT-специалистов познакомили с инфраструктурой обеих площадок зоны, современными предприятиями резидентов, два из которых – заводы «Биофармлаб» и «Фабрика РТТ» были торжественно открыты буквально на днях, они многое узнали о разработках IT-компаний и проектах других резидентов.

- Основная задача Консорциума «IT-образование - XXI век» на основе опыта и международных связей ОИЯИ повысить качество образования в сфере информационных технологий, а в рамках нынешней школы, в том числе на примере резидентов ОЭЗ, показать перспективные проекты, которые сегодня уже реализованы в уникальной инновационной продукции, - комментирует директор Некоммерческого партнерства «Дубна» Александр Рац. – Школа делает акцент на исследования и разработки в сфере аналитики больших данных, а также на технологии цифрового проектирования сложных технических систем. Кстати, стоит отметить, что проектирование сложных технических систем – направление в ОЭЗ «Дубна» самое многочисленное. В рамках этого кластера здесь реализуют свои проекты 66 резидентов. Этим компаниям, ОИЯИ, другим предприятиям Дубны необходимы компетентные специалисты в сфере IT. Возможно, ими станут и некоторые участники нынешней школы.

Летняя компьютерная школа «Аналитика больших данных Дубна-2019» продолжит работу до субботы, 13 июля. Ее участников ждет еще немало встреч, лекций, экскурсий, интересных заданий. Например, в течение трех дней 11 студенческих команд будут выполнять вполне реальную задачу хакатона - разрабатывать наиболее точный алгоритм анализа видеоматериалов для автоматизации подсчета пассажиропотока в городском транспорте. Победители получат приглашения на одну из международных конференций по аналитике больших данных.