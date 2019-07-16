Авиакатастрофа в Кимрском районе. Погиб житель Дубны

К поиску пропавших были подключены ОГ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области», отделение ОП ПСЧ-11, отделение ПСЧ-11, АСС ГКУ, всего 72 человека, 23 единицы техники, в том числе от МЧС 29 человек, 11 единиц техники.

В результате происшествия погибли два человека, 1964 и 1972 годов рождения. Нашел тела тракторист из деревни Киселево Селижаровского района лишь на следующее утро.

Пилотом дельталета являлся москвич Александр Щербаков. Он занимал должность директора АО «РСИЦ» (Региональный сетевой информационный центр) . Деятельность компании связана с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов.

Пассажиром летательного аппарата являлся житель подмосковной Дубны Павел Лобанов, коммерческий директор ООО «Технотемп», ему же, по данным из открытых источников, принадлежит 50% предприятия. Фирма специализируется на производстве деталей, корпусов приборов, изготовлении высокоточных деталей и сложных узлов, металлоконструкций.

По факту крушения дельталета Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух лиц.

Уже известно, что вылет из деревни Владышино Кимрского района Тверской области два директора совершили без получения разрешения.