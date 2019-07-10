7 июля, в рамках летней сессии компьютерной школы «Аналитика больших данных Дубна-2019», состоялась встреча главного конструктора АО «ТЕНЗОР» с талантливыми студентами IT-индустрии из разных регионов России.

Денис Грубский рассказал об основных направлениях деятельности приборного завода, его продуктовой линейке, а также обозначил основную проблематику обработки и хранения больших данных на реальных объектах критически важной инфраструктуры.

После презентации состоялся обмен мнениями, из которого можно сделать вывод об актуальности проблемы анализа больших данных и заинтересованности молодежи в ее решении.

– С каждым годом методы и алгоритмы обработки и хранения больших объемов информации совершенствуются и усложняются, что предъявляет повышенные требования к квалификации программистов и математиков, задействованных в IT-индустрии, и кому как не нынешним студентам развивать это направление в будущем! – отметил главный конструктор АО «ТЕНЗОР» Денис Грубский.

Среди участников летней сессии компьютерной школы более 100 студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей университетов – членов Консорциума «IT-образование – XXI век». В самой ближайшей перспективе им предстоит работать в «цифровой среде», заниматься развитием цифровой экономики. Специалисты этого направления очень востребованы на современном производстве, в том числе на предприятиях наукограда.