Сводка ДТП с 1 по 9 июня 2019 года

9 июня в 19 часов 25 минут на мосту через реку Волга водитель 1993 года рождения, управляя мотоциклом Кавасаки, двигаясь в прямом направлении, неправильно выбрал скоростной режим, в результате чего совершил столкновение с автомашиной Ниссан Кашкай, движущейся в попутном направлении. Водитель мотоцикла доставлен в Дмитровскую ЦРБ с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, вывих левого плечевого сустава.

Выявлено нарушений ПДД - 164, из них:

На автодорогах области увеличивается количество участников дорожного движения, передвигающихся на мотоциклах, мопедах, скутерах. С началом мотосезона, в целях профилактики ДТП с участием водителей мототранспорта и стабилизации дорожной обстановки, данная категория участников дорожного движения будет находиться под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД.

В погоне за скоростью водители двухколесных транспортных средств забывают, о том, что они очень уязвимы. В связи с чем, не используют защитные средства, световозвращающие элементы и становятся участниками страшных аварий, получая при этом травмы, зачастую несовместимые с жизнью.

Госавтоинспекция напоминает, что управлять мототехникой необходимо в застегнутом мотошлеме. Перед началом движения следует проверить техническое состояние транспортного средства. На дороге нужно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения: не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения при обгоне, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке. Кроме того, обязательно включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы проинформировать заранее других участников движения о планируемом маневре и не допустить аварийной ситуации.

Уважаемые мотоциклисты, водители скутеров и мопедов, помните, что вы управляете средствами передвижения повышенной опасности, не пренебрегайте правилами дорожного движения, старайтесь меньше маневрировать и не создавайте опасных ситуаций. Берегите себя!