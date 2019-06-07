Созвучье душ и музыка стиха

Оба внесли неоценимый вклад в развитие стиха, русского языка, русской музыкальной культуры, став основоположниками в своих отраслях искусства и творчества, сохранения и развития национальных основ культуры.

Муниципальная библиотека Левобережья и творческие коллективы Дубны тоже отметили эти события поэтическими и музыкальными вечерами. Была отдана дань любви и уважения к памяти двух русских гениев. 4 июня в читальном зале состоялся вечер-концерт с участием заслужившего звание «народный» вокального коллектива, руководимого лауреатом международных конкурсов Александром Чайковским.

Концертмейстер, лауреат международных, Всероссийских и областных конкурсов Марина Перебоева и солисты: Ирина Борисова, Семен Оганов, Даниил Герц, лауреат международных конкурсов Геннадий Данилов – вдохновенно исполнили романсы, дуэты, песни на стихи Александра Пушкина и его современников Н. Кукольника, М. Лермонтова. Интерес к творчеству «солнца русской поэзии» со стороны не только М. Глинки, но и других талантливых композиторов, подтверждает многогранность и вечную актуальность пушкинского гения. Прозвучали также романсы и песни на стихи Пушкина композиторов А. Гурилёва, Ц. Кюи, А. Рубинштейна, А. Варламова, Б. Шереметьева. Органично влились в программу и три народные песни, которые любили слушать и обрабатывать в своём творчестве М. Глинка и А. Пушкин.

Вокальные номера чередовались с познавательным и интересным рассказом ведущей вечера, библиотекаря Ольги Аникиной о жизни и творчестве двух юбиляров, о культуре и духовной атмосфере эпохи XIX века. Публика и артисты на время отрешились от насущных проблем и суеты и ощутили на себе дошедшее до нас дыхание пушкинской эпохи. Они смогли передать и услышать преклонение перед красотой женщины, природы, чистотой, благородством чувств и помыслов, поэтическое и музыкальное мастерство гениев не такого уж далёкого прошлого.

Прикасаясь к истории, важно брать лучшее и достойное из её уроков. Чтобы обогатить духовно, интеллектуально наше настоящее. И тогда не только «реакционная» николаевская Россия, но и Россия XXI века, которая так нуждается не в ложных, сиюминутных, а в истинных вечных идеалах и ценностях, расцветут в сердцах и умах людей жизнеутверждающей радостью и гордостью за свою великую страну – общую Родину нас и гениальных творцов прошлого.

Артистов встречали и провожали горячими аплодисментами. В зале царило созвучье душ не только поэтов, композиторов, но и зрителей и исполнителей. Чувствовалось, что люди нуждаются в высокой поэзии и музыке, стараются передать и жадно ловят каждое слово, каждую эмоцию и интонацию. Такие духовные, нравственные проводники по жизни, как А.С. Пушкин, М.И. Глинка нам необходимы и сейчас, и впредь, чтобы Русь-тройка и Земля, люди на ней знали, куда и ради чего устремить свой гордый полёт.