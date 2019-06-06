Сколько набережных Волги в Дубне

В апреле 2018 года представители городской администрации и депутаты горсовета представили концепцию благоустройства Дубны. В числе объектов, которые тогда были вынесены на обсуждение дубненцев, был правый берег Волги от шлюза №1 до Ратмино. Своим решением большинство горожан выразили согласие на благоустройство этой территории, тем самым подтвердив участие Дубны во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Первым этапом реконструкции была выбрана Менделеевская набережная. По некоторым картам и озвученным документам администрации эта часть правобережной территории начинается в районе школы №8 и заканчивается у яхт-клуба ОИЯИ. В некоторых источниках - у бассейна «Архимед». Присвоение имени великого русского химика именно этой территории в Институтской части Дубны вполне логично.

Там, где заканчивается набережная имени Д.И. Менделеева, опять же судя по картам в сети и документам, начинается набережная Комсомольская, которая упирается в санитарную зону водозабора. Эта территория (если вернуться к традиционному делению города на районы) относится к Чёрной речке. Сама речка, по воспоминаниям старожилов, спрятана в бетонную трубу, которая проложена в сторону «фрегатов» под асфальтом улицы Понтекорво.

Участок волжского берега от водозабора в сторону шлюза традиционно относился к району Большая Волга. То есть к одноимённому рабочему посёлоку Волжского района гидросооружений, возникшему во времена строительства канала им. Москвы. Нельзя исключать, что на строительство канала могли угодить и комсомольцы, но в бараках Дмитлага заключённые именовались каналоармейцами. Если вспомнить о логике, то для этого участка набережной вполне уместно название Каналоармейская или иное, как-то связанное с печальными событиями, которые из истории Дубны не вычеркнешь.

Хорошенько надо подумать прежде чем назвать (если возникнет такая необходимость) участок набережной от школы №8 до Ратмино. При всём уважении, ни к великому химику, ни к членам ВЛКСМ, ни к зэкам Дмитлага эта историческая территория отношения не имеет. У этого места достаточно глубокое, насыщенное историческими событиями и известными личностями прошлое.

Даже если всё пойдёт по плану, найдутся необходимые средства и добросовестные подрядчики, работы по благоустройству набережной лёгкими не будут. Одно дело добавлять новые элементы к уже построенному, другое дело начинать с нуля как это предстоит на участках от водозабора до шлюза и от школы №8 до Ратмино. Это территории с уникальным природным ландшафтом. Очень важно не закатать это наше истинное богатство под бетон и асфальт.

Об окончательном количестве набережных в Дубне говорить пока рано. Ещё не успели закончить благоустройство правого берега, а уже зреют планы по берегу левому. Для будущей набережной на левобережной территории тоже много достойных имён и событий.

На внеочередном заседании Совета депутатов, народные избранники согласовали финансовые вопросы по благоустройству и приняли решение о рабочей группе, которая будет собираться раз в неделю и контролировать процесс благоустройства Менделеевской набережной, чтобы по мере необходимости выправлять технические недочеты. Это хорошая новость. Но кроме технических недочётов надо бы внимательно отнестись к квалификации строителей, качеству работ и, что не менее важно, к качеству применяемых материалов. Первый этап работ планируют начать 17 июня.

Подробнее в видео