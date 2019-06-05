Счастливые дети на большой планете

Культура     10     ср, 05.06.2019 - 14:47

Каждый год 1 июня вместе с наступлением лета мы отмечаем праздник самых главных людей на земле – День защиты детей. Это праздник светлый, добрый и чистый, как сами виновники торжества.

День защиты детей – это торжество нашего будущего, праздник, в который понимаешь, что счастье только в наших руках и силах! Оно в наших детях, которых сделать счастливыми так просто!

Этот любимый праздник нашей детворы прошёл и в Дубненской библиотеке Левобережья. В сквере Ветеранов, около здания библиотеки, собрались ребята самых разных возрастов. Вместе с мамами и папами, бабушками и дедушками, они пришли, чтобы поучаствовать в программе «Счастливые дети на большой планете», которую подготовили для них сотрудники библиотеки. Ребят ждали веселые игры, занимательные мастер-классы, конкурсы и призы.

Под руководством сотрудников библиотеки дети мастерили из цветной бумаги яркие розочки, забавных лягушат. Это были занятия по квилингу и оригами, которые обычно регулярно проходят в помещении библиотеки. В этот же праздничный день, в парке, под открытом небом, и под веселые детские песни, эти занятия превратились в занимательные детские игры. А с каким удовольствием ребятишки мастерили бумажные поделки для кукольного театра!

Конечно же, праздник не обошелся без игры. В мастерской «Радужные пузыри» дети пускали огромные мыльные пузыри, по очереди с закрытыми глазами старались попасть мишенью в пустое ведро, занимались перетягиванием каната и брусьев. Наградой за участие в играх были небольшие призы.

Немало любопытных было и возле стенда с выставкой детских книг. Издания были подобраны на любой вкус и возраст. Здесь можно было полистать и русские народные сказки, и энциклопедию, и азбуку. И много еще чего интересного и увлекательного!

Праздник, подготовленный коллективом Левобережной библиотеки, получился весёлым, ярким и, конечно же, добрым, он принёс много положительных эмоций маленьким жителям нашего города.

Татьяна Белова
Библиотека ЛБ
148 014
Елена Штранина, директор МАУК "Муниципальная библиотека Левобережья"
Библиотека Левобережья
День защиты детей