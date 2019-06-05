День защиты детей – это торжество нашего будущего, праздник, в который понимаешь, что счастье только в наших руках и силах! Оно в наших детях, которых сделать счастливыми так просто!

Этот любимый праздник нашей детворы прошёл и в Дубненской библиотеке Левобережья. В сквере Ветеранов, около здания библиотеки, собрались ребята самых разных возрастов. Вместе с мамами и папами, бабушками и дедушками, они пришли, чтобы поучаствовать в программе «Счастливые дети на большой планете», которую подготовили для них сотрудники библиотеки. Ребят ждали веселые игры, занимательные мастер-классы, конкурсы и призы.

Под руководством сотрудников библиотеки дети мастерили из цветной бумаги яркие розочки, забавных лягушат. Это были занятия по квилингу и оригами, которые обычно регулярно проходят в помещении библиотеки. В этот же праздничный день, в парке, под открытом небом, и под веселые детские песни, эти занятия превратились в занимательные детские игры. А с каким удовольствием ребятишки мастерили бумажные поделки для кукольного театра!

Конечно же, праздник не обошелся без игры. В мастерской «Радужные пузыри» дети пускали огромные мыльные пузыри, по очереди с закрытыми глазами старались попасть мишенью в пустое ведро, занимались перетягиванием каната и брусьев. Наградой за участие в играх были небольшие призы.

Немало любопытных было и возле стенда с выставкой детских книг. Издания были подобраны на любой вкус и возраст. Здесь можно было полистать и русские народные сказки, и энциклопедию, и азбуку. И много еще чего интересного и увлекательного!

Праздник, подготовленный коллективом Левобережной библиотеки, получился весёлым, ярким и, конечно же, добрым, он принёс много положительных эмоций маленьким жителям нашего города.