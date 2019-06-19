Резидент ОЭЗ «Дубна» приступает к производству аппаратов для лечения онкозаболеваний

Социально значимый проект на территории подмосковной ОЭЗ в Дубне ее резидент ООО «Фабрика радиотерапевтической техники» реализует в партнерстве с крупнейшим производителем медицинского оборудования компанией Varian Medical Systems (США). С американской стороны – готовая технология на собственную систему лучевой терапии и поддержка в ее освоении, с российской - предоставление земельного участка, инфраструктуры и налоговых льгот на период инвестиционного этапа, строительство предприятия общей площадью 2,3 тыс. кв. метров, организация производства.

- Очень важно, что продукция будет конкурентоспособна, а ее выпуск на подмосковной территории экономически гораздо выгоднее, чем в США, - говорит заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. - Общий объем инвестиций в проект составил около 900 миллионов рублей. Планируемая выручка после выхода предприятия на полную мощность – свыше 3 миллиардов рублей в год.

Вадим Хромов отметил, что резидент соблюдает все взятые на себя обязательства. Соглашение о намерениях губернатором Московской области Андреем Воробьевым и исполнительным вице-президентом Varian Medical Systems, Inc. Коллин Кеннеди было подписано на полях Петербургского международного экономического форума в 2016 году, закладка памятной капсулы в основание будущего предприятия состоялась в июне 2017-го, в декабре 2018 года объект был сдан в эксплуатацию, а сегодня компания уже приступает к сборке высокотехнологичного оборудования для лечения онкозаболеваний.

- В составе нашего производственного комплекса оборудованы три сборочных поста, каждый из которых может обеспечить выпуск 20–25 аппаратов в год, - поясняет заместитель генерального директора ООО «Фабрика РТТ» Дмитрий Соснов. - Наша инженерная команда прошла два полуторамесячных курса обучения на заводах Varian в США и Китае, на нашем собственном заводе завершено внедрение системы менеджмента качества, одновременно завершается процедура сертификации предприятия по стандарту ISO 13485. В целом, на данном этапе, когда мы только приступаем к самостоятельной работе, задачу обеспечения качества мы считаем главенствующей!

Чтобы не пострадали здоровые органы и ткани, всё современное развитие техники для лучевой терапии сводится к двум основным задачам: обеспечить прецизионную доставку дозы к мишени с минимальным облучением здоровых клеток. Для этого применяется широкий спектр технологий и устройств.

На базе нового предприятия в Дубне будут выпускать две модели современных аппаратов лучевой терапии, отличающихся мощностью излучения и набором функций. Это низкоэнергетический аппарат Unique и высокоэнергетический аппарат Clinac iX. Unique – базовая модель, на которой доступно большинство современных функций: портальная визуализация, радиотерапия с модуляцией интенсивности (IMRT), объемно-модулированное облучение (VMAT). Clinac iX – основная модель и, кроме перечисленных методик, на ней доступна также радиохирургия. Кстати, это самая распространенная модель Varian – по всему миру установлено более 5000 аппаратов серии Clinac разных поколений.

Сейчас компания «Фабрика РТТ» использует комплектующие для аппаратов лучевой терапии американского производства, но уже года через два планирует наименее технологичные из них закупать у отечественных поставщиков. Оборудование будет значительно дешевле, чем существующие на сегодняшний день английские или американские аналоги. Резидент ОЭЗ «Дубна» уже получил первые заказы на ускорители, а в перспективе рассчитывает удовлетворить потребности России в высокотехнологичных аппаратах для лучевой терапии онкологических заболеваний и получить до 50 % от объема заказов в рамках национального проекта. Инвестор намерен создать на новом автоматизированном предприятии порядка 20 рабочих мест.