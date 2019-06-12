Поэтический дар от Пушкина и к Пушкину в день 220-летия

В основу вечера был положен моноспектакль дубненской артистки, поэтессы, певицы Сталины Папазовой «Золотая россыпь гениальных строк».

Под мелодичные звуки пианино, на котором играла наша помощница и волонтёр Галина Аксёнова, публика собиралась на «бал». Только с таким торжественным событием можно сравнить юбилей «солнца русской поэзии». Книжная выставка с красочными иллюстрациями знакомила гостей с изданиями, посвящёнными жизни и творчеству героя торжества, быту русской усадьбы.

Библиотекарь Ольга Аникина напомнила о значении Пушкина и его творчества для развития русской литературы и русского языка, русской культуры, для духовного развития общества и каждого из его членов.

Имя Пушкина знакомо и дорого каждому чуткому к красоте и точности, силе русского слова, поэзии. Целительная и вдохновляющая сила поэтических строк чувствуется сразу. Участники творческой мастерской «Улыбка» «поздравили» юбиляра и всех почитателей высокой поэзии выразительной декламацией пушкинских стихов: «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Цветы последние полей…», «Я Вас любил…» и др. Прочли так вдохновенно, вдумчиво, что зрителям действительно верилось: «день веселья» настанет, даже «Если жизнь тебя обманет…». Стихи Александра Сергеевича учат вере, добру, жизнестойкости, что так необходимо всем, людям в любом возрасте, состоянии здоровья и настроении.

Начался сам моноспектакль. В этот день все мы прониклись духом Пушкина, его судьбой, чувствами, стихами. Прозвучала капелла романс на стихотворение Александра Сергеевича «Приметы». В первой части мы вместе с Пушкиным перешагнули порог XIX века, и в поэзию был привнесён ветер новизны, свободомыслия. 6 июня – это ещё и день русского языка. Пушкин сделал поэзию ближе и доступней, понятней мало-мальски образованному человеку, привнёс в неё народный, русский дух. Ведь до него даже не все дворяне, сливки общества считали книгу необходимым атрибутом ежедневной жизни. С тех пор не читать, не знать и не любить стихов в образованном обществе стало просто неприличным. Пушкинская вольнолюбивая лирика подняла на пьедестал не только поэта, но прежде всего гражданина, любящего Россию, болеющего душой за народ и свою страну. Строки из стихотворения «Клеветникам России» актуальны и сейчас не менее, чем в XIX веке. Пушкинский «Пророк» и сегодня призывает поэтов быть верным своей высокой цели: «Глаголом жечь сердца людей».

Эстафету «солнца русской поэзии» подхватил Фёдор Тютчев и поэты его плеяды, поэты Серебряного века, Русского Зарубежья. Каждый русский душой, а не формально по крови, понимал великое значение Пушкина не только для литературного, но и для духовного развития России, русского человека.

Во второй части зрители услышали стихи поэтов XX и XXI веков, посвящённые Пушкину. Многим из них пушкинская поэзия помогла выстоять духовно, сохранить русский язык, русских дух в час испытаний эмиграцией, Второй мировой войной, даже перед лицом смерти в фашистском концлагере. Пушкинский памятный 1937 год отмечался не только в СССР. Сталина Папазова рассказала слушателям малоизвестные факты о работе Пушкинских комитетов в среде русской эмиграции в разных странах: Франции, США, Китае и др. Звучали строки, посвящённые Пушкину, Г. Иванова, Саши Чёрного, К Бальмонта, М. Струве, Г. Адамовича, Вл. Ходосевича и многих др. поэтов Русского Зарубежья. Среди них были стихи, посвящённые не только самому Пушкину, но и его первым воспитателям – няне Арине Родионовне, дядьке Никите Зотову, от которых поэт впитал русский дух, любовь к России и её народу.

Завершила вечер пушкиниана наших современников: стихи Н. Бархатовой, М. Сергеева, самой С. Папазовой.

Каждое стихотворение зал встречей овацией. Осознание величия и вечности пушкинского гения многих, наверняка, потянуло к заветным томикам, чтобы ещё раз открыть для себя своего Пушкина, к чтению стихов духовных наследников великого поэта. Любовь к Пушкину, к великому русскому поэтическому слову вечна и не ограничится рамками лишь 6 июня.

А, значит, у нас будет ещё не один повод встретиться и послушать возвышенную поэзию, упиться гармонией. Поэзия и поэты будут и должны жить вечно, пока живут сердца чуткие к поэзии, способные разделить любовь к жизни, к России, к прекрасному.