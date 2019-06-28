Почти миллиард рублей инвестируют в производства арендаторы открытого в ОЭЗ «Дубна» Инновационно-технологического центра

Инновационно-технологический центр на правобережной площадке особой экономической зоны «Дубна» начали строить в мае 2018 года. Пилотному российскому проекту было уделено особое внимание - он осуществлялся при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и находился на сопровождении специалистов регионального Центра содействия строительству. Прошел год, и резидентов, которые станут арендаторами производственно-лабораторных помещений, пригласили на открытие комплекса.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев, глава г. Дубны Максим Данилов, представители подрядных организаций.

Вадим Хромов в первую очередь обратил внимание на то, что теперь у резидентов ОЭЗ, у которых отсутствует возможность строительства собственных объектов, появилась возможность оперативно запустить свои производства.

- Это первый в ОЭЗ «Дубна» комплекс с лабораторно-производственными площадями, который был построен благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в кратчайшие сроки, – сказал зампред областного правительства. – Преимуществами нового объекта являются не только готовые производственные помещения, но и подведенные к нему дороги, инженерные сети и коммуникации, подключение к которым осуществляется на безвозмездной основе. Инновационно-технологический центр позволит резидентам не тратить средства на возведение собственных предприятий и в максимально сжатые сроки открывать свои наукоемкие производства. Таким образом, будут созданы сотни новых рабочих мест, область начнет получать налоги, а люди - достойную зарплату.

Общая стоимость проекта составляет 700 миллионов рублей. Инициатором строительства ИТЦ стала Управляющая компания ОЭЗ «Дубна», а заказчиком выступила администрация г. Дубны в лице МБУ «Дирекция развития наукограда Дубна».

- В декабре прошлого года мы уже имели на эти площади порядка 20 резидентов, желающих организовать здесь производства, - говорит генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - Из них были отобраны самые высокотехнологичные, наукоемкие. Подбирали те, которые соответствуют технико-внедренческой зоне. Важную роль при этом играли экономические показатели, какое оборудование будет установлено, сколько создадут рабочих мест. Труд большой команды оправдан. Сегодня мы видим современный востребованный комплекс, который имеет 100-процентное заполнение площадей, а резиденты уже могут определять сроки запуска своих производств.

- Инновационно-технологический центр – это совместный труд огромного числа профессионалов – губернаторского корпуса, администрации наукограда, ОКСа и всей большой команды ОЭЗ «Дубна», - подтверждает глава г. Дубны Максим Данилов. – Нам поставлена задача развивать эту территорию, чтобы особая экономическая зона продолжала быть флагманом среди ОЭЗ в России, поэтому мы будем двигаться только вперед.

Инновационно-технологический центр состоит из двух соединенных между собой корпусов. Коммерческая площадь для сдачи в аренду резидентам ОЭЗ составляет около 6,9 тыс. кв. метров, из которых более 6-ти отведены под производственные блоки, в основном, для организации сборочных производств из готовых деталей, остальное – административно-офисные помещения. Объект соответствует требованиям мобильной планировки, что позволяет, при желании резидента, увеличивать площади за счет удаления внутренних перегородок. Также для каждого производственного модуля предусмотрены свои индивидуальные бытовые помещения.

Одними из первых арендаторов в ИТЦ станут «НПО Компо» и «Альфа Инжиниринг», которые получили статус резидента ОЭЗ совсем недавно. Первая арендует порядка 1000 кв. метров с проектом по созданию систем централизованного управления вывода информации о товарах для предприятий розничной торговли (электронные ценники). Уже в начале деятельности компания планирует привлечь к его реализации до 150 специалистов. К концу 2022 года инвестор намерен занять до 16% отечественного рынка. «Альфа Инжиниринг» на 480 кв. метрах будет разрабатывать и производить тормозные системы автомобилей, а также их составные части и комплектующие. Инновационную продукцию резидент намерен поставлять на конвейеры российских автопроизводителей, а также на экспорт - рынки Западной Европы, США и Ближнего Востока.

Несколько резидентов за счет появившихся возможностей решили расширить уже имеющиеся площади. Например, компания «НПФ Промрессурс», которая только начала подготовку участка под строительство предприятия по производству металлорежущего инструмента с улучшенными эксплуатационными характеристиками, сегодня арендует на левобережной площадке 300 кв. метров и ведет там разработку инновационной технологии. Первую очередь собственного объекта планируют построить года через полтора, поэтому еще более 480 кв. метров резидент арендует в новом центре, куда перевезет уже закупленное оборудование для организации производственного процесса.

В этот день договоры о намерениях аренды площадей в ИТЦ были подписаны с 11-ю компаниями. Еще два потенциальных резидента ОЭЗ написали заявки на аренду производственно-лабораторных помещений нового центра и в настоящее время готовят бизнес-планы на ближайший Экспертный совет. Всего во вновь организуемые производства, а также те, которые уже действуют, выпускают продукцию и будут перенесены на площади Инновационно-технологического центра, резиденты планируют инвестировать около 1 млрд рублей и создать здесь свыше 400 новых рабочих мест.

Сегодня на левобережной площадке подмосковной ОЭЗ завершается строительство еще одного Инновационно-технологического центра с лабораторно-производственными помещениями для резидентов. Комплекс планируется сдать в эксплуатацию в конце 2019 года. Это привлечет в особую экономическую зону «Дубна» еще большее число высокотехнологичных компаний и откроет новые возможности для действующих резидентов.