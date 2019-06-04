Плановые отключения электроэнергии в июне

Социум     69     вт, 04.06.2019 - 14:03

АО «Мособлэнерго» информирует о плановых отключениях электроэнергии в связи с проведением технического обслуживания  электросетевого оборудования в период с 1 по 30 июня 2019 года.

  • 1. с 03.06.2019 9:00 до 03.06.2019 12:00 - г. Дубна, ул. Ленина / замена ввода ул. Ленина д.23
  • 2. с 04.06.2019 9:00 до 04.06.2019 16:00 - г. Дубна, ул. Юркино / обрезка ветвей деревьев
  • 3. с 05.06.2019 9:00 до 05.06.2019 16:00 - г. Дубна, ул. Урицкого / обрезка ветвей деревьев
  • 4. с 06.06.2019 9:00 до 06.06.2019 16:00 - г. Дубна, кладбище д.Демидовка / обрезка ветвей деревьев
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Наталья Балашова, Главный редактор портала http://naukograd-dubna.ru/
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