Плановые отключения электроэнергии в июне

В связи с проведением ремонтных работ по укладке асфальтобетонного полотна по ул. Жолио Кюри планируется частичное...

В связи с проведением ремонтных работ по укладке асфальтобетонного полотна по ул. Жолио Кюри планируется частичное...

Поздравляю всех медицинских работников с профессиональным праздником! В этот день я хочу выразить благодарность людям,...