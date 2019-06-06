Онлайн сервис резидента ОЭЗ «Дубна» в помощь участникам госторгов

Компания TenderHelp является одним из лидеров на рынке выдачи банковских гарантий. Год назад она стала резидентом особой экономической зоны «Дубна» с проектом, который предполагает создание системы комплексного сопровождения участников государственных торгов. Это, в том числе, оформление банковских гарантий, предоставление займов, кредитов, факторинга, полное тендерное сопровождение и клиентская аналитика.

Новый онлайн сервис компании TenderHelp - это многофункциональный сервис дистанционного оформления банковских гарантий, полностью интегрированный в бизнес-процессы банков. Цель компании - сделать сервис максимально удобным для всех участников госторгов.

- Сервис доступен как агентам, так и компаниям-поставщикам, участникам государственных торгов, которые должны предоставить банковскую гарантию заказчикам в обеспечение контракта или заявки на участие в тендере, - говорит генеральный директор компании TenderHelp Татьяна Бранова. - Мы находимся в постоянном диалоге с нашими агентами и клиентами, внимательно относимся к их потребностям. Благодаря этому и смогли, поняв их ожидания от цифровых банковских гарантий, сделать сервис более удобным и клиентоориентированным. Людям предоставляется полный спектр перечисленных выше услуг. Также клиенты компании могут подать заявку на оформление эленторно-цифровой подписи и открытие расчетно-кассового обслуживания.

Стратегические цели резидента ОЭЗ «Дубна» – обеспечить лидерство на рынке брокеров банковской гарантии, развивать бизнес в регионах и СНГ, выйти на рынок коммерческих гарантий, а также продолжить выстраивание долгосрочных отношений с клиентами и партнерами. Для их реализации руководством TenderHelp выработаны приоритетные задачи. Компания намерена увеличить объем продаж. И если с начала 2019 года они уже выросли втрое, то до конца года запланирован рост пятикратный. TenderHelp является генеральным партнером государственной корпорации МСП БАНК, среди партнеров такие финансовые организации, как Банк Восточный, Интерпромбанк, Металлинвестбанк, Тинькофф, Промсвязьбанк, Точка банк. Тем не менее, резидент собирается значительно расширить связи с банками. Также планируется вкладывать инвестиции в развитие бренда и совершенствование программного комплекса. Сейчас активно ведутся работы по модернизации программного продукта и его переводу на другой язык программирования. Впоследствии это позволит многократно увеличить технические возможности онлайн площадки.