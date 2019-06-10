О здравоохранении в Дубне

Эта тема стала основной на 13-м заседании Общественного совета Объединенного института ядерных исследований по взаимодействию с органами местного самоуправления, на котором присутствовали директор ОИЯИ Виктор Матвеев, глава городского округа Дубна Максим Данилов, председатель Совета депутатов Сергей Куликов, сотрудники ОИЯИ и городской администрации, активные горожане.

О работе медицинских учреждений рассказали начальник МСЧ-9 Александр Клименко и главный врач Дубненской городской больницы, депутат Алексей Осипов; о системной профилактической работе среди населения проинформировала заведующая организационно-методическим отделом Дубненской горбольницы Наталья Осипова.

– Заседания Общественного совета важны с точки зрения донесения полной, официальной информации до населения. Чтобы не плодились недостоверные слухи, создавая причины для беспочвенных волнений, – подчеркнул председатель Общественного совета, депутат Андрей Тамонов. – Так, к примеру, не нашла подтверждения «народная молва» о закрытии хирургического отделения Медсанчасти №9. Речь идет совсем о другом: после открытия нового хирургического корпуса в Левобережье прикрепленные к МСЧ жители смогут именно там получать экстренную врачебную помощь в ночные часы и в выходные дни, а в остальное время им по-прежнему будут помогать хирурги МСЧ.

Ввод в эксплуатацию хирургического корпуса состоится нынешним летом. Как сообщил Алексей Осипов, уже завозится необходимое оборудование, сформирован штат высококвалифицированных специалистов. Далее по плану – создание сосудистого центра, уже в этом году должны начаться проектно-изыскательские работы.

Обсуждалась на заседании и такая злободневная проблема, как состояние детских поликлиник. Давно назрела необходимость в строительстве новой детской поликлиники на правобережье, оптимальный вариант – пустырь рядом с парком семейного отдыха. Члены Общественного совета обратились к главе города с настоятельной просьбой найти пути для решения этого вопроса. Это может быть участие в соответствующей областной программе или условие обременения инвестора-застройщика: отвести под эти цели первый этаж многоквартирного жилого дома.

О результатах сотрудничества МСЧ-9, ОИЯИ и ФМБА России рассказал помощник главного инженера ОИЯИ, депутат Евгений Углов. Финансирование в рамках соглашения сделало возможным проведение капитального ремонта помещений в поликлинике и больнице, закупку современного медицинского оборудования. Кроме того, оплата дополнительных часов работы врачей-специалистов за счет ОИЯИ для обслуживания сотрудников Института позволила значительно сократить очереди на прием.

Общественный совет рекомендовал руководству медсанчасти разработать стратегию развития МСЧ-9 и скоординировать ее со стратегией Дубненской городской больницы. – В условиях небольшого города медицинские учреждения должны дополнять друг друга, а не конкурировать, – подчеркнул Андрей Тамонов.

В завершение мероприятия заместитель главы города Роман Беленко доложил о начале внедрения в Московской области и Дубне нового механизма – Центра управления регионом (ЦУР) как одного из этапов создания цифровой экономики с охватом всех сфер жизнедеятельности, включая здравоохранение.

Совет депутатов городского округа Дубна