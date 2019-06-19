О результатах работы по охране общественного порядка в период 06 - 13 июня 2019 года

О результатах проведенной работы по охране общественного порядка и проведению общественной безопасности в период летнего курортного сезона по состоянию с 06 - 13 июня 2019 года.

1. Проверено мест массового отдыха населения – (всего с 23.05.2019 / за неделю с 06.06 – 13.06.2019) – 36/15

2. Проверено объектов санаторно-курортного комплекса – 21/6

Из них детских – 17/5

2.1. количество отдыхающих – 743/384 / Из них детей – 708/369

3. Выявлено и доставлено в ОМВД нарушителей общественного порядка в местах массового отдыха населения (составлено административных протоколов) – 17/8

3.1. За нарушение антиалкогольного законодательства (ст.20.20, 20.21 КоАП РФ) – 14/5

3.2. За нарушение ПДД (глава 12 КоАП РФ) – 3/3

4. Рассмотрено протоколов об административных правонарушениях – 17/8 из них:

4.1. Наложено штрафных санкций – 17/8

В период с 23.05. – 13.06.2019 не выявлено ни одного нарушителя общественного порядка из числа несовершеннолетних в местах летнего отдыха.

Во избежание административных правонарушений сотрудники полиции напоминают вам, что:

ст.20.20. КоАП РФ — Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах. В первом случаем, санкция статьи предусматривает штраф в размере до 1500 тысяч рублей, во втором —до 5000 тысяч рублей.

ст. 20.21. КоАП РФ — Появление в общественных местах в состоянии опьянения. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи 500 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Стражи порядка призывают граждан поддерживать культуру отдыха в общественных местах. Берегите своё здоровье и здоровье окружающих! Сохраняйте чистоту и порядок в посещаемых вами местах. Помните, «чисто не там, где часто убирают, а там, где не мусорят».

В случае нарушения общественного порядка — просьба незамедлительно сообщать об этом патрулирующему сотруднику полиции или звонить в дежурную часть полиции по телефонам:8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04, или по номеру 02(112).