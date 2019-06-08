О чём необходимо помнить летом

Солнце и жара! Кому незнакомо это словосочетание?

Продукты быстро портятся, а кроме того настырно донимают назойливые насекомые. Чаще всего именно в это время мы сталкиваемся с пищевыми отравлениями. Летом в нашем рационе появляется большое количество свежей зелени, ягод, овощей и фруктов. И если не соблюдать определённых правил, то все эти милые «вкусняшки» могут стать источниками серьёзной опасности. Особенно в этом преуспевают всеми любимые салаты с майонезом, не отстают от них и красочные на вид торты и пирожные. Кроме этого, к перечисленному можно смело добавить ещё и плохо прожаренные шашлыки, и это далеко не всё, что может серьёзно омрачить ваш отдых. И если не соблюдать правил приготовления и хранения пищи, то вполне возможно вскоре вам придётся встретиться с людьми в белых халатах.

Так же не лишним будет помнить, что купаясь подолгу в водоёмах можно легко заработать отит. Вода, попадая в уши, может вызвать инфицирование и раздражение. Само по себе это заболевание не пройдёт, вам снова придётся обращаться к врачу, и ваш отдых будет обидно испорчён. Чтобы избежать этой неприятности, купаться лучше всего в купальных шапочках или использовать затычки для ушей.

Кроме того летом у многих просыпается сезонная аллергия, об этом тоже не стоит забывать, чтобы не испортить себе отдых окончательно.

А проводя много времени под палящим солнцем, в надежде получить долгожданный шоколадный загар, вы рискуете серьёзно обгореть и вместо ровного красивого загара получить на теле болезненные волдыри. Нередко это состояние сопровождается ещё и неприятным повышением температуры, ознобом и ухудшением самочувствия. Кстати, не забывайте, что справиться с ожогами поможет старая добрая сметана или кефир, которые, как правило, всегда есть в каждом доме.