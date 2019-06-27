Пьянство на дорогах - одна из самых главных проблем, решаемых сотрудниками ГИБДД. Ведь ДТП с участием нетрезвых водителей, как правило имеют очень тяжелые последствия. Для профилактики и пресечения таких нарушений как управление ТС в состоянии опьянения, на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна 29 июня, 6, 13, 20, 27 июля запланировано проведение оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».

В Дубне за 2019 год задержано 39 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Алкогольное опьянение - одно из самых серьёзных нарушений, как и отказ от мед-освидетельствования (статья 12.26 КоАП - КРФоАП).

Напоминаем статьи, предусмотренные за данные нарушения.

Статья 12.8. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения

1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

2. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, -

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

3. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей.

Статья 12.26. Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

1. Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния -

влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

2. Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, -

влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей.

Госавтоинспекция напоминает всем водителям о том, что алкоголь даже в малых дозах лишает водителя возможности осуществлять контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция. Нетрезвые водители превышают допустимую скорость движения, совершают опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров, и как следствие становятся участниками и виновниками ДТП, в которых травмируются и погибают люди. Эта минутная слабость, может стоить кому-то жизни!