Не платите юристам за услуги Пенсионного фонда

Пользуясь сомнениями граждан, юристы составляют многостраничные заявления с выкладками из законодательства. Граждане платят за оказанные юридические услуги десятки тысяч рублей, рассчитывая получить перерасчет пенсии.

Согласно статистике Отделения Пенсионного фонда по г. Москве и Московской области, абсолютное большинство граждан, подавших заявления на перерасчет пенсии, получают в результате проверенный прежний размер пенсии.

Граждане, которые обращаются в клиентские службы с заявлениями, составленными юристами, сожалеют, что потратили немалые деньги и не обратились в Пенсионный фонд до заключения договора с организациями, оказывающими юридические услуги, т.к. подготовленные заявления оказываются, по сути, не нужными.

На сегодняшний день рынок юридических услуг перенасыщен, бесплатная юридическая помощь навязчиво предлагается в интернете, по телефону, на улицах. Управление Пенсионного фонда предупреждает граждан, решивших с помощью юристов пересмотреть размер пенсии – юристы не компетентны в вопросах перерасчета пенсии.

Если пенсионеру поступают предложения по оказанию юридической помощи в решении пенсионных вопросов, настоятельно рекомендуем сначала обратиться в Управление пенсионного фонда по адресу г. Дубна ул. Центральная д. 15.

Телефон для справок в Управлении: +7 (496) 212-48-77