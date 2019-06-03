«Муниципальная доля» заложена в бюджет

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дополнительно выделил на эти цели 40 млн рублей, а поскольку проект реализуется на условиях софинансирования, необходимо предусмотреть в муниципальном бюджете «городскую долю». Профильная депутатская комиссия ознакомилась с предлагаемыми изменениями и рекомендовала к рассмотрению на Совете, где они были приняты единогласно.

В ходе обсуждения депутаты отметили, что впервые за многие годы в наукограде проводится столь масштабное благоустройство по федеральной программе: сметная стоимость – 399 млн рублей, и большую часть работ предстоит выполнить за летний сезон.

– Мы закладываем муниципальную долю на софинансирование областной субсидии полностью, в размере 25 млн рублей. Ранее в местном бюджете уже были предусмотрены 20 млн – на оплату проекта и 5 млн – на осуществление технического и авторского надзора. Таким образом вложения города в процесс благоустройства набережной составляют 50 млн рублей. В общую сумму вошел и федеральный грант – 100 млн рублей за победу во всероссийском конкурсе. Сэкономленные в ходе торгов средства будем использовать на втором этапе работ, – сообщил председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и экономике Евгений Углов.

Представители депутатского корпуса войдут в состав рабочей группы, которая будет собираться не реже раза в неделю (с оформлением протокола) и контролировать процесс благоустройства Менделеевской набережной, чтобы вместе с компанией-подрядчиком по мере необходимости выправлять технические недочеты.

– Конкурс по определению исполнителя уже объявлен, и мы вносим последний штрих перед запуском первого этапа работ, который должен стартовать 17 июня, – отметил председатель территориальной группы депутатов Институтской части города и района Черная Речка Сергей Соколов.

В разделе «Разное» депутаты согласовали вопрос по реорганизации дошкольных образовательных учреждений для сокращения дефицита средств на фонд оплаты труда педагогических работников. Она коснется шести детских садов: к ДОУ №9 «Незабудка» присоединят ДОУ №8 «Светлячок»; к ДОУ №20 «Елочка» – ДОУ №13 «Тополек»; к ДОУ №30 «Малыш» – ДОУ №1 «Надежда».

После объединения кадровых и материальных ресурсов дошкольных учреждений образовательный процесс будет осуществляться теми же педагогическими коллективами, а все воспитанники останутся в привычных помещениях.

– Объединение детских садов происходит не только в Дубне, это массовый процесс. Связан он с тем, что при подушевом финансировании маленькие садики, где по 5-6 групп, становятся нерентабельными с точки зрения экономики. Финансовое обеспечение осуществляется из бюджета Московской области в виде субсидий местному бюджету. И раньше закон позволял перераспределять финансы между дошкольными учреждениями внутри одного муниципалитета в размере 15%, но с осени такой возможности не будет, поэтому подобная реорганизация – непопулярный, но вынужденный шаг. При этом непосредственно для детей и родителей ничего не поменяется: остаются те же группы, те же воспитатели, те же здания – из этой логики исходил Совет, когда согласовывал предложение городской администрации, – прокомментировал депутат Александр Руденко.

В ходе обсуждения этого вопроса прозвучал ряд замечаний от народных избранников. Они полагают, что действенной мерой по увеличению наполняемости групп в небольших детских садах может стать улучшение материальной базы, оснащение современным оборудованием, хороший ремонт помещений. Деньги на эти цели надо закладывать в муниципальный бюджет. Перечень расходов подготовит по поручению главы городской отдел народного образования.

Серьезную проблему для территорий индивидуальной жилой застройки обозначил заместитель председателя Совета депутатов Михаил Подлесный. По его словам, отсутствие системного содержания контейнерных площадок создает тревожную ситуацию. Региональный оператор опустошает только сами контейнеры, а вокруг остаются груды мусора.

– Отходы копятся, мусорные кучи достигают громадных размеров, возникает реальная угроза экологической катастрофы, и так происходит не в каком-то одном месте, стихийные свалки возникают практически по всему городу. В многоквартирных домах проще: управляющие компании и ТСЖ организуют уборку силами дворников, а в частном секторе такой штатной единицы нет. Принципиальный момент: за вывоз твердых коммунальных отходов жители стали платить больше, а качество ухудшилось. Контейнерные площадки расположены на городской земле, и, наверное, будет дешевле и проще для муниципалитета обеспечить уборку мусора, чем платить бесконечные штрафы, – подчеркнул депутат.

Присутствующий на заседании глава городского округа доложил о том, что делается в этом направлении. И, в частности, проинформировал депутатов о том, что вывоз крупногабаритных отходов будет осуществляться по старой, «дореформенной» схеме: регоператор готов предоставлять бункеры для КГО по заявкам ТСЖ и УК.

Но на сегодняшний день вопрос с очисткой контейнерных площадок в частном секторе от мусорных залежей остается открытым. Депутаты берут его на контроль и будут добиваться скорейшего решения этой жизненно важной проблемы.

Совет депутатов городского округа Дубна