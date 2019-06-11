Крестный ход 11 июня 2019 года в Дубне

1 июня 2019 года в Осташковском районе Тверской области от истока Волги из Ольгиного монастыря начал свой путь традиционный XXI Крестный ход.

Посвящено это событие 200-летию обретения мощей благоверной мученицы княгини Иулианы Вяземской и Новоторжской. Святыней стала икона Иулианы из церкви Архангела Михаила города Торжка. На своём пути паломники прошли храмы, соборы и монастыри городов и сёл Верхневолжья.

11 июня катер с иконой и мощами благоверной мученицы Иулианы прибыл в Дубну. Крестным ходом православные дубненцы прошли от причала на Комсомольской набережной к Церковному проезду до Иоанно-Предтеченского храма, где прошла Литургия. После службы жители подмосковного наукограда проводили святыни в Кимры. Завершится Крестный ход 15 июня в городе Калязине.