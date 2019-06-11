Конкурс граффити в ОЭЗ «Дубна» подвел итоги

Социум     24     вт, 11.06.2019 - 07:48

Восемь команд приняли участие во втором конкурсе граффити «Инновации в красках», организованном Управляющей компанией ОЭЗ «Дубна». И теперь еще восемь рисунков украшают территорию левобережной площадки, напоминая о том, что именно здесь создаются новейшие технологии, за которыми будущее страны.

Участники конкурса граффити приступили к работе еще накануне, в субботу, а утром следующего дня несмотря на то, что столбик термометра поднимался выше 30 градусов, мужественно продолжили воплощать своё представление об «инновациях в красках».  

- Сложно ли изобразить инновации, технологии? - переспросил хорошо известный дубненцам художник Боб Макар. -  На мой взгляд, тема конкурса заставляет размышлять, фантазировать. Здесь главное – твое отношение к миру, меняющемуся буквально на глазах. Я думаю о том, а что человек будет делать, когда эти роботы, компьютеры, это «железо» заполнит всё вокруг? Пространство, наши мысли, надеюсь, что не чувства…

Свои философские мысли Боб Макар переносит на стену: из груды серого «железа» светлым бело-желтым пятном пробивается ромашка. Художник словно спрашивает - станет ли со временем чудом для нас не робот последнего поколения, а обычный живой цветок?

«Инновации в красках» - название, которое привлекло художников к участию еще в первом конкурсе граффити. Среди них были москвичи, представляющие орбитальную студию «Аэрокрас». По мнению художника Алексея Чеснокова и его группы поддержки, тема дает самые широкие возможности для творчества. Свои возможности они продемонстрировали на все сто процентов и заняли в конкурсе первое место. Это была компьютерная история про длительный полет в космос, общение с роботом и встречу с неизведанным.

Художники творческого объединения «Colortown» из подмосковной Ивантеевки Артем Благовестов и Александр Смирнов в Дубне впервые, а вот граффити увлекаются более 10 лет. Этот дуэт не раз завоевывал призовые места в других конкурсах.

- Еще на стадии эскиза мы решили изобразить андроида и искусственный интеллект, - поясняет рисунок на стене Артем Благовестов. - На заднем фоне шрифты фьюче – будущее, а также иероглифами написано «новые технологии». Китай сегодня является мировым лидером в новых технологиях, но мы их догоним. Современный дизайнерский стиль, смешение поп-арта с элементами геометрической абстракции.

Жюри конкурса посчитало, что такая задумка и геометрическая абстракция достойны второго места. Кстати, при критериях оценки работ художников-граффитистов учитывались не только соответствие теме, но и оригинальность идеи, сложность техники исполнения, а также цветовое решение. На третьем месте Федор Бугаян из г. Домодедово. Его работа запомнилась зрителям именно свой яркостью и необыкновенным, почти 3D объемом.

Награждение победителей состоялось в большом конференц-зале Конгресс-центра. Организаторы конкурса пригласили художников к участию в нем уже в следующем 2020 году. ОЭЗ «Дубна» развивается стремительно, строится много новых объектов, значит, мест для новых фантазий граффитистов на тему инноваций на этой территории будет много.

ОЭЗ ТВТ Дубна
135 270
Светлана Жукова, менеджер отдела маркетинга и PR ОЭЗ ТВТ "Дубна"
ОЭЗ Дубна
конкурс