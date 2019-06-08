Как правильно пережить жару без вреда для здоровья

Наши города насыщены асфальтированными дорогами, домами, и прочими сооружениями, всё это нагревается и ещё больше увеличивает температуру окружающей среды. Необходимо помнить, что в сильную жару, оставаясь длительное время под палящим солнцем, можно легко получить солнечный удар. Но кроме этого в жару можно также получить и тепловой удар, даже не находясь при этом на солнце. Он может произойти от общего перегрева организма.

Симптомы перегрева могут проявиться не сразу, а в течение нескольких часов. Необходимо знать, что тепловой удар может случиться у человека, даже когда он находится в тени, если температура воздуха будет сильно высокой. Поэтому, отправляясь в жару на улицу, нужно помнить об этом и придерживаться определённых правил.

Прежде всего у вас должна быть возможность утолить жажду, для этого следует взять с собой бутылочку обычной фильтрованной воды, кроме того следует одеваться в одежду светлых тонов и из натуральных тканей, также желательно надеть головной убор. Женщинам не стоит стесняться ходить с зонтиком, он хорошо защищает от прямых солнечных лучей.

Необходимо также контролировать время своего пребывания на жаре, и по возможности отказаться от прогулок днём, когда солнце наиболее активно. Находясь дома, не стоит стремиться сильно охлаждать помещение с помощью кондиционера, так как при переходе из холода в жару может произойти спазм сосудов.

Следуя этим нехитрым советам, вы можете помочь себе легко пережить жару и тем самым сохранить хорошее самочувствие. Особенно осторожными в жаркую погоду надо быть людям с сердечно - сосудистыми заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, и некоторыми хроническими заболеваниями, например сахарным диабетом.

Особое внимание необходимо уделять детям до 3-х лет, они очень легко перегреваются. Тяжелее всего в такие дни новорожденным, они находятся только на грудном вскармливании, поэтому в течение дня им обязательно надо давать пить кипячёную водичку.

Водителям я рекомендую поменьше находиться за рулём. Из-за жары сильно снижается внимательность и собранность, что может привести к неприятным последствиям.

Желание людей в сильную жару находиться поближе к водоёмам - распространённое и вполне нормальное явление. Но это можно рекомендовать только людям с крепким здоровьем, для тех, у кого есть серьёзные проблемы, лучший водоём – это ванна с тёплой или слегка прохладной водой.

Также следует помнить, что в жару не стоит готовить пищу впрок, продукты в это время портятся особенно быстро. Не покупайте продукты для перекусов на улице, зачастую это приводит к печальным последствиям.

В жаркую погоду людям традиционно советуют больше пить, но о воде из холодильника на это время лучше забыть, увеличивается риск заболеть ангиной, в связи с тем, что в жару происходит снижение иммунитета. Сладкая вода, как известно, только увеличивает жажду, поэтому лучше всего пить простую воду. Откажитесь от употребления алкоголя, в жару его действие сказывается на организме особенно отрицательно. Необходимо также помнить, что даже в самую сильную жару нужно принимать столько жидкости, сколько требует ваш организм, и лучше если это будет обычная фильтрованная вода.

Также в эти дни не стоит нагружать организм различными физическими нагрузками, целесообразнее будет на это время отказаться от занятий спортом.

Без особой нужды старайтесь не пользоваться общественным транспортом. Жара и духота в замкнутом пространстве могут спровоцировать головокружения и другие неприятные явления, вплоть до обморока.

Женщинам я советую не пользоваться в жару косметическими средствами. В это время лучше поддерживать кожу чистой. Как можно чаще принимайте тёплый душ, это придаст вам неоспоримый заряд бодрости.

Если у вас есть вентилятор, то он отлично поможет создать в доме комфортные условия. Поставьте его перед ёмкостью с кубиками льда, и очень скоро в вашем доме будет свежо и прохладно.

Лето – прекрасное время для отпусков и активного отдыха, но всё-таки необходимо приложить определённые усилия, чтобы проблемы со здоровьем никоим образом не омрачили этот замечательный период. Здоровья вам и тёплых летних дней!