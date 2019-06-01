К форуму «Технологии безопасности»

Заместитель коммерческого директора АО «ТЕНЗОР» (г. Дубна Московской области) Дмитрий Золин принял участие в консультационной встрече производителей, интеграторов и поставщиков систем и решений в области безопасности с руководителями и специалистами проектных департаментов, дирекций по закупкам, центров капитального строительства и главными инженерами проектов (ГИП). Она состоялась 29 мая в Москве, на площадке ВДНХ, в павильоне «Умный город», в рамках подготовки к Международному форуму «Технологии безопасности-2020», который пройдет в феврале будущего года.

Главные инженеры проектов заинтересованы в поставщиках, которые могут

обеспечить крупные проекты современным оборудованием и решениями,

учитывающими специфику и особенности объектов.

В ходе дискуссии основное внимание уделялось системам видеонаблюдения, оповещения, пожарной безопасности, контроля доступа, безопасности и технической защиты информации.

– Это как раз та сфера, в которой у приборного завода «ТЕНЗОР» есть много интересных, инновационных проектов. Нам есть что предложить потенциальным партнерам, – сообщил Дмитрий Золин. – Среди нового, высокотехнологичного оборудования – автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной водой (ТРВ). В течение нескольких лет наши специалисты проводили научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию распылителей высокого давления. Огневые испытания АУП ТРВ «Тензор» уже завершены.

– Что касается мероприятия в преддверии форума «Технологии безопасности-2020», хочу отметить очень удачный и конструктивный формат: заказчик обозначает свои проблемы и пожелания, а предприятия-изготовители и поставщики услуг предлагают варианты решений на основе собственных разработок, – добавил Дмитрий Владимирович.