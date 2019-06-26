Интервью с доктором Чалигава Т.Е.

- Татьяна Евгеньевна, что входит в понятие специалист по УЗИ?

Специалист по УЗИ – это врач, который проводит исследование состояния органов и тканей с помощью ультразвуковых волн. Ультразвуковое исследование ещё носит название сонография. УЗИ – это метод, с помощью которого визуально, можно определить состояние внутренних органов пациента. С помощью ультразвука просвечивают тело.

- У какого врача можно получить направление на УЗИ?

Получить направление на УЗИ можно у любого врача, у которого наблюдается пациент, при наличии показаний. Но следует помнить, что врач УЗИ не занимается лечением пациентов и не ставит диагнозы, он определяет наличие или отсутствие патологий, необходимых для диагностики и лечения лечащему врачу.

- Необходима ли предварительная подготовка пациента к обследованиям в кабинете УЗИ?

Да, при некоторых обследованиях подготовка необходима. О ней пациента проинформирует врач, который даёт ему направление в кабинет УЗИ. Людям, приходящим в кабинет УЗИ, нужно помнить, что оборудование даёт возможность не только уточнить поставленный диагноз, но и контролировать протекание болезни. Работа врача УЗИ имеет свои особенности и сложности.

- Какая диагностика является самой сложной?

Обследование сосудов и сердца.

- Как часто можно проходить УЗИ внутренних органов?

УЗИ - это помощь в диагностике врачу, лечащий врач определяет кратность прохождения исследования.

- С какого возраста можно делать УЗИ?

Проходить обследование можно с момента рождения. Этот метод обследования безопасен, и не вызывает негативных ощущений. Но повторюсь, для любого исследования необходимы показания для его проведения.

- Татьяна Евгеньевна, что бы Вы хотели порекомендовать своим пациентам?