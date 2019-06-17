Интервью с доктором

Окончила Калининский медицинский институт в 1989 году.

С 1989 г. по 2008 г. работала врачом - терапевтом в г. Кимры. С 2008 работает участковым терапевтом в дубненской городской поликлинике. Обслуживает участок, на котором проживают около двух тысяч человек.

Татьяна Александровна, что бы Вы хотели порекомендовать людям, приходящим к вам на приём?

- Терапевт – это врач, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой общих заболеваний всего организма. Первый врач, к которому обычно больные идут за консультацией - это терапевт, и как показывает моя многолетняя практика, люди не всегда могут правильно объяснить, что и как у них болит. Поэтому, прежде всего, я советую всем пациентам заранее подготовиться к визиту в кабинет врача, чтобы оказавшись на приёме, ничего от волнения не забыть, не испугаться и не растеряться. Это очень важный момент для результативного общения врача и пациента.

Для этого больному необходимо записать на бумаге или в блокноте вопросы, которые он намеревается задать доктору, а также не забыть внести туда перечень появившихся у него симптомов, например, как часто они возникают, и как долго длятся. Не менее важно в этот список внести названия и дозировку принимаемых лекарств. Если у больного уже есть результаты анализов, которые он делал в других клиниках, их тоже необходимо принести на приём. Лучше, если это будут копии, чтобы оригиналы оставались у пациента. Гипертоникам я рекомендую захватить записи ежедневных замеров артериального давления, желательно за последние две - три недели. К тому же не следует забывать о наследственных заболеваниях, которыми, возможно, болели ближайшие родственники.

Также пациентам важно помнить: если в разговоре с доктором им что-то не понятно, не надо стесняться переспросить, чтобы ещё раз получить ответ, - мелочей в таких вопросах не бывает. Выполняя эти несложные рекомендации, вы тем самым поможете врачу быстрее разобраться в причинах болезни, назначить нужное лечение и, к тому же, ответить на волнующие вас вопросы. Взаимопонимание врача и больного - немаловажный фактор в успешном лечении любого заболевания.

Ни для кого не секрет, что у врачей достаточно большая нагрузка. Ежедневно у меня на приёме бывает много людей, а время, отведённое на приём больного по нормативам, сводится к 12 минутам. Этого времени, безусловно, очень мало. И если больной придёт на приём, предварительно выполнив все мои рекомендации, это даст положительный результат в его дальнейшем лечении.

В дополнение к сказанному, всем своим пациентам я настоятельно рекомендую следить за питанием и не забывать контролировать свой вес, а также следить за режимом труда и отдыха. Сейчас даже у молодых людей нередко можно обнаружить повышенное артериальное давление и, как следствие, у них развивается гипертоническая болезнь. В наше время люди стали меньше двигаться, редко занимаются спортом и совершают пешие прогулки. Всё это негативно отражается на здоровье.

Также я хотела бы коснуться и такой темы, как забота о заболевших пожилых родственниках. Важно помнить, что пожилым людям требуется не только консультация врача, но и повышенное внимание со стороны близких людей. Пожилые люди чаще всего не могут правильно и чётко рассказать о том, что их беспокоит, многое забывают, не могут понять всего, что им говорит врач. В таких случаях присутствие сопровождающего человека крайне необходимо.

Но, кроме этого, помощь родных нужна и тогда, когда врача вызывают на дом к пожилому человеку. Сам больной не всегда может внятно рассказать врачу, что именно его беспокоит, какие лекарства он принимает и уж тем более не может запомнить, что советует ему врач. В результате рекомендации оказываются малоэффективными, лечение затягивается и не приносит нужного результата. А врачу, кроме сбора анамнеза, осмотра больного, постановки диагноза и назначения лечения нужно ещё выслушать, понять и успокоить больного человека. Вселить в него надежду и веру в скорое выздоровление. И это, к сожалению, удаётся ему далеко не в каждом случае.

Стремление людей быть здоровыми вполне понятно и объяснимо. Поэтому в дополнении ко всему сказанному я настоятельно рекомендую своим пациентам следить также и за своим настроением. Оптимизм и желание радоваться повышают иммунитет, делают его более крепким и стойким. Положительные эмоции неоспоримо помогают быстрее справиться со многими болезнями. Будьте более внимательными к себе и к своим близким и это непременно принесёт положительные результаты. Жизнь станет более яркой и насыщенной и многие болезни обойдут вас стороной.

Желаю всем крепкого здоровья!