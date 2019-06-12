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Госуслуги позволяют сделать предварительную запись в ГИБДД выдачи или замены ВУ, оформления и снятия машины с учета. Чтобы через интернет записаться в электронную очередь ГИБДД выполните по шагам 3 действия:
Шаг 1
Зарегистрируйся на портале Госуслуг
Запись в ГИБДД осуществляется при наличии проверенного (идентифицированного) аккаунта на портале Госуслуги. Процесс создания личного кабинета рассмотрен в статье «Регистрация на сайте Госуслуги», здесь не будем его касаться. Главное – личные данные должны быть проверены и подтверждены. Подтвердить их можно через Ростелеком, Почту РФ и МФЦ, Сбербанк онлайн, банк Тинькофф. Рекомендуем выбирать МФЦ – процедура занимает 10-15 минут.
Шаг 2
Выбери интересующую услугу
Госуслуги позволяют оформить электронную запись в ГАИ для постановки на учет ТС, для получения, замены водительского удостоверения, восстановление регистрационных документов на автомобиль.
Например, для новой машины владелец, переоформляя ее через Госуслуги, выбирает «Постановка на учет и выдача документов» и «Регистрация автомототранспортного средства в Госавтоинспекции».
Шаг 3
Заполните все формы и заявления
Внимательно внесите информацию в заявку на нужную услугу, воспользовавшись перечнем указанных документов, и отправьте на подтверждение в ведомство. В результате проверки в личном кабинете сайта Госуслуги появится решение по заявлению.
Дальнейшие действия будут зависеть от выбранной услуги