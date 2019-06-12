Госуслуги позволяют сделать предварительную запись в ГИБДД выдачи или замены ВУ, оформления и снятия машины с учета. Чтобы через интернет записаться в электронную очередь ГИБДД выполните по шагам 3 действия:

Шаг 1

Зарегистрируйся на портале Госуслуг

Запись в ГИБДД осуществляется при наличии проверенного (идентифицированного) аккаунта на портале Госуслуги. Процесс создания личного кабинета рассмотрен в статье «Регистрация на сайте Госуслуги», здесь не будем его касаться. Главное – личные данные должны быть проверены и подтверждены. Подтвердить их можно через Ростелеком, Почту РФ и МФЦ, Сбербанк онлайн, банк Тинькофф. Рекомендуем выбирать МФЦ – процедура занимает 10-15 минут.

Шаг 2

Выбери интересующую услугу

Госуслуги позволяют оформить электронную запись в ГАИ для постановки на учет ТС, для получения, замены водительского удостоверения, восстановление регистрационных документов на автомобиль.

Например, для новой машины владелец, переоформляя ее через Госуслуги, выбирает «Постановка на учет и выдача документов» и «Регистрация автомототранспортного средства в Госавтоинспекции».

Шаг 3

Заполните все формы и заявления

Внимательно внесите информацию в заявку на нужную услугу, воспользовавшись перечнем указанных документов, и отправьте на подтверждение в ведомство. В результате проверки в личном кабинете сайта Госуслуги появится решение по заявлению.

Дальнейшие действия будут зависеть от выбранной услуги