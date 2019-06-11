Финал чемпионата по киберспорту впервые провели в ОЭЗ «Дубна»

Финал чемпионата по киберспорту «SEZ DUBNA CUP» проводился в особой экономической зоне впервые, и принимал участников и зрителей, приехавших не только из городов ближнего Подмосковья, но и прилетевших из Санкт-Петербурга. Мероприятие было организовано киберспортивной лигой г. Дубна «Nuclear CyberLeague» с участием Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» и привлекло незаурядных творческих людей и немало болельщиков, в основном, молодежь.

- Это уже финальное противостояние, итог двухнедельного отбора, который проходил по двум дисциплинам – Dota 2 и Counter-Strike, - поясняет организатор соревнований Антон Честухин. - Изначально в турнире участвовало 15 команд в одной дисциплине и 10 в другой. Кстати, было много дубненцев, в том числе из компаний-резидентов ОЭЗ. В особой экономической зоне делают разработки и продукцию 21 века, киберспорт – это игра 21 века. Так что у нас много общего.

Это увлекательное командное соревнование на основе видеоигр еще именуют компьютерным спортом, который с 2016 года официально признан в России. Так что те игроки, которые приехали на финал в Дубну, также, как в любом другом виде спорта, тренируются, разрабатывают тактику и стратегию игры, кроме того, для них обязательны теоретическая подготовка и командное взаимодействие.

- Этот спорт дает понимание, как работать в команде, - подтверждает сотрудник резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Люксофт» Александр Борисов. - В нашей команде пять игроков и, чтобы привести ее к победе, надо понимать друг друга, что называется, «с полувзгляда». Мы вместе придумываем стратегию, тактику игры. Многое решают сосредоточенность и умение анализировать. Напоминает работу в общем проекте компании: те, кто уже понимает, как решить задачу, что предпринять, думают не о личном успехе, а о том, как вместе достичь результата.

Финал чемпионата по киберспорту в Дубне проходил онлайн. Соревновались четыре команды - по две в дисциплинах Dota 2 и Counter-Strike. По рассказам участников, таких дисциплин существует множество.

- Есть дисциплины, которые предпочитают в минобороны, взять, например, те же симуляторы самолетов: на них тренируются и работают спортсмены, которые в дальнейшем становятся пилотами, - говорит Антон Честухин. - Я знаю, что одна из швейцарских компаний, которая занимается производством беспилотной техники, берет к себе на работу не просто выпускников университетов, а профессиональных игроков, которые умеют летать на самолетах, сидя за компьютером. То же самое относится к вертолетам и танкам. Мне бы очень хотелось познакомиться с представителями резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Студия Игл Дайнемикс», пообщаться на предмет возможного сотрудничества. У них есть свои интересы в развитии кибернаправления, у нас свои, но точки соприкосновения безусловно существуют. Такое сотрудничество могло бы быть перспективным и полезным обеим сторонам.

Остается надеяться, что интеллектуальный чемпионат по киберспорту еще не раз состоится именно в ОЭЗ «Дубна». А тактика и стратегия команды «DUBNA POWER» с участием сотрудника «Люксофт» Александра Борисова оказались верными и в дисциплине Counter-Strike она одержала уверенную победу.