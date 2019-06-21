Для энергоблоков АЭС «Куданкулам»

В рамках контракта необходимо изготовить 840 решеток самотушения – специальных приспособлений для отвода горящих жидкостей из помещений: 525 из них уже на складе, остальные будут готовы к середине июля.

Изделия УСП-01Ф обеспечивают тушение дизельного топлива, нефтепродуктов и прочих горючих жидкостей, находящихся в открытых баках и резервуарах, а также падающих потоков ГЖ, в случае аварийной ситуации. Созданные на основе инженерно-конструкторских разработок АО «ТЕНЗОР», они применяются во многих отраслях, где используются жидкости, способные воспламеняться в воздушной среде. УСП-01Ф позволяют предельно быстро погасить пламя, причем автономно, без участия человека.

Как рассказал Антон Дидык, начальник механообрабатывающего производства МОП-55 приборного завода «ТЕНЗОР», материалом для изготовления решеток самотушения служит оцинкованная сталь, для выполнения заказа в установленные сроки и с неизменно высоким качеством на предприятии есть все необходимое: и современные станки, и специалисты с большим опытом работы.

– Это уже не первая партия подобной продукции для АЭС «Куданкулам», нареканий не поступало. Наши решетки самотушения отлично себя зарекомендовали и на других промышленных объектах, например, в Китае, Белоруссии, а также на многих российских предприятиях, в основном – энергетической отрасли. В августе «ТЕНЗОР» ждет представителей компании-заказчика для приемки изделий, а в Индию, штат Тамиланд, груз прибудет в сентябре – с учетом времени на таможенные процедуры и морскую перевозку, – пояснил Антон Петрович.

Высокотехнологичное наукоемкое оборудование, производимое на приборном заводе в подмосковном наукограде Дубна, поставляется индийским партнерам уже более десяти лет, в рамках нескольких международных договоров. Для первых двух энергоблоков АЭС «Куданкулам», пущенной в 2014 году, «ТЕНЗОР» разрабатывал системы контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ).

Сейчас на берегу Индийского океана строится вторая очередь АЭС – третий и четвертый энергоблоки с реакторными установками, а реакторы 5 и 6 планируется запустить в 2024 и 2025 годах. Крупнейший проект российско-индийского экономического сотрудничества с участием ведущих научно-технических организаций и промышленных предприятий нашей страны реализуется по заказу Индийской корпорации по атомной энергии.