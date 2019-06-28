Деньги на дороги, тротуары, реконструкцию

На заседании Совета депутатов городского округа Дубна 27 июня утверждена корректировка муниципального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Все статьи расходов внимательно изучались на профильных депутатских комиссиях. Свое заключение о соответствии проекта решения требованиям бюджетного законодательства подготовила Контрольно-счетная палата.

Доходная часть городской казны на текущий год заметно возросла за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета в размере 163 млн 652 тысяч рублей. Как подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Куликов, основные суммы – около 150 млн рублей – выделяются на развитие инфраструктуры Особой экономической зоны «Дубна». В том числе на софинансирование работ по проектированию и строительству участков улично-дорожной сети, включая систему ливневой канализации, участков водопроводной сети, сетей теплоснабжения и пр.; а также на реконструкцию городских очистных сооружений канализации с увеличением их производительности до 50000 куб.м в сутки.

Среди других целевых расходов: 335 тыс. рублей – для предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 119 тысяч – на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях; 500 тысяч рублей – на закупку оборудования для дошкольных образовательных организаций, получивших статус Региональной инновационной площадки Московской области.

Около 21 млн рублей в рамках софинансирования будет направлено на строительство (реконструкцию) объектов дорожного хозяйства местного значения.

– В городе продолжается ремонт тротуаров, два участка уже готовы, по 11 ведутся работы, идёт подготовка к началу работ ещё на более 10 участках тротуаров и подходах к пешеходным переходам. Общий список был согласован Советом депутатов и Администрацией города ранее. Наконец-то удалось решить вопрос и с обустройством тротуара в Хлебозаводском переулке. По этому поводу неоднократно поступали обращения жителей, в том числе коллективные. Проектная и сметная документация готова. В бюджете мы вместе с Администрацией города предусмотрели на эти цели более 3,5 млн рублей. Так что уже в этом году, надеюсь, что жители смогут передвигаться вдоль проезжей части Хлебозаводского переулка не по обочине, а по тротуару, – сообщил Сергей Куликов.

Приятной частью заседания стала церемония награждения: коллеги по депутатскому корпусу поздравили Нину Петровну Халяпину с замечательным профессиональным юбилеем – 30-летием на посту директора школы №2, поблагодарили за активную общественную работу и вручили Почетную грамоту Совета депутатов городского округа Дубна.

Продолжением этой темы стало рассмотрение ходатайства генерального директора АО «Дубненский машиностроительный завод» им. Н.П. Федорова о награждении почетными грамотами и благодарностями Совета депутатов лучших работников за добросовестный труд, высокий профессионализм при выполнении государственного оборонного заказа, значительный личный вклад в развитие предприятия и в связи с юбилейной датой – 80-летием со дня основания ДМЗ. Все предлагаемые кандидатуры одобрены единогласно. Ходатайство президента Торгово-промышленной палаты города Дубны о награждении индивидуального предпринимателя благодарностью Совета за вклад в развитие предпринимательской деятельности также удовлетворено.

Завершающим вопросом повестки дня депутаты утвердили план нормотворческой работы на III квартал 2019 года.