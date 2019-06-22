День памяти и скорби 22 июня в Дубне

Социум     6     сб, 22.06.2019 - 10:22

22 июня, в День памяти и скорби, посвященный началу Великой Отечественной войны  в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», будут проведены митинги:

- в 10.00 - у памятника воинам-дубненцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в левобережной части города,  

- в 12.00 -  у Мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Большой Волге. 

В 21.00 состоится  патриотическая акция «Свеча памяти» у Мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Большой Волге. 

Приглашаем жителей города принять участие в этих мероприятиях.

. Администрация г. Дубна

Сергей Гор
519 025