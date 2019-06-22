Цветы, свечи и горсть дубненской земли в солдатском кисете

В День памяти и скорби, который в нашей стране проходит в день начала Великой Отечественной войны 22 июня, к Мемориалу павшим воинам на Большой Волге пришли жители Дубны. Это жители города, которые свято чтут память о наших земляках и всех, отдавших свою жизнь ради победы над фашизмом.

О значении этой даты в истории нашей страны и нашего города, о воинском, трудовом и человеческом подвиге говорили глава Дубны Максим Данилов, благочинный церквей Дубненско-Талдомского округа протоиерей Павел Мурзич, депутат городского совета Сергей Соколов, заместитель председателя Совета ветеранов Василий Осиевский. К Мемориалу были возложены венки и букеты цветов, зажжены памятные свечи.

Дубна поддержала Всероссийскую военно-­патриотическую акцию «Горсть памяти», проводимую в этом году Минобороны России в рамках подготовки к 75­-летию Победы в Великой Отечественной войне. Взятая с мест захоронений советских воинов в нашей стране и за рубежом земля помещается в специальные контейнеры, напоминающие солдатские кисеты, которыми пользовались бойцы в военные годы. Кисеты будут заложены в гильзы артиллерийских снарядов, которые с воинскими почестями будут установлены на территории вокруг Главного Храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в Подмосковье.