Более 300 человек стали участниками ярмарки вакансий в ОЭЗ «Дубна»

Воскресенье 9 июня стал продуктивным выходным днем для потенциальных работодателей - резидентов ОЭЗ «Дубна» и для тех, кто увлекается граффити и киберспортом. Казалось бы, совсем несовместимые мероприятия и увлечения, тем не менее, объединили их участников и сделали этот день не только интересным, насыщенным, но и во всех отношениях полезным. Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» регулярно организует в Конгресс-центре ярмарку вакансий, а в этот раз ее совместили с проведением конкурса граффити «Инновации в красках» и финалом чемпионата «SEZ DUBNA CUP» по киберспорту. Это позволило собрать на одной площадке резидентов, студентов вузов, художников и жителей наукограда - всего более 300 человек.

Основным мероприятием стала ярмарка вакансий, которая проводилась при поддержке министерства образования Московской области. На нее были приглашены студенты университета «Дубна», других подмосковных вузов, а участниками, предлагающими трудоустройство на своих предприятиях, стали компании-резиденты ОЭЗ, в том числе специалисты отделов кадров предприятий. Имеющиеся вакансии, карьерные возможности для выпускников и специалистов в этот день демонстрировали 15 компаний, в том числе такие крупные предприятия, как «ФРЕРУС», «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ», ADLABS и другие.

Участников ярмарки приветствовал заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Игорь Исаев. Он отметил, что сегодня 154 резидента уже создали на территории особой экономической зоны около 4 тысяч рабочих мест, а в планах на ближайшие 6-7 лет довести эту цифру до 9 тысяч, пожелал соискателям найти работу по душе, а инвесторам ОЭЗ - квалифицированных специалистов.

Ярмарка началась с подписания договора в рамках целевой программы подготовки кадров по заказу компаний-резидентов. Свои подписи под документом поставили заместитель генерального директора по персоналу АО «ПРОМТЕХ-Дубна» Инна Жукова и ученик девятого класса подшефной ОЭЗ гимназии №3 Кирилл Николаев. Он собирается поступить в колледж государственного университета «Дубна» и, по его мнению, обучение на таком современном предприятии, а в дальнейшем работа на высокотехнологичном оборудовании дает ему хорошие перспективы для будущего карьерного роста.

– После подписания таких договоров мы, как коммерческая организация, теперь тоже можем направлять студентов университета и колледжа на обучение нужным для предприятия специальностям, то есть заниматься именно целевым обучением, - комментирует Инна Жукова. - А ярмарка вакансий дело нужное, здесь представлен достаточно широкий выбор специальностей, которые требуются компаниям-резидентам.

Всего через полчаса после открытия ярмарки специалист по персоналу ООО «ФРЕРУС» Елена Романова насчитывает более 20 резюме на самые различные вакансии: - Мы уже построили предприятие и надеемся запустить его полномасштабно в конце этого года. Предварительно набран штат, который требуется для валидации производства. Тем не менее, мы планируем набор и перед его запуском. Это будут, в основном, рабочие специальности, офис поддержка, специалисты финансовой сферы. Компании также нужны инженеры-механики, наладчики оборудования, штат микробиологической лаборатории – у нас большой отдел качества, соответственно, требуются микробиологи и лаборанты, а также специалисты по качеству.

Мария Клёнова приехала в Дубну из Талдома, учится на втором курсе университета. После окончания вуза мечтает остаться работать в наукограде. Девушка уверена, что такое предприятие, как «ФРЕРУС», могло бы стать отличным стартом в самостоятельную жизнь, собственно, как и любая из многочисленных компаний-резидентов ОЭЗ: «Это очень перспективная площадка, и я надеюсь, что здесь смогу развиваться как специалист».

Такого же мнения и Юлия Чупина. В ближайшее время она планирует из Москвы вернуться в Дубну: - Здесь после появления особой экономической зоны появилось и много новых предприятий, которые предлагают высокотехнологичные рабочие места. Раньше я уже была на собеседовании в компании «Технокомплект», а сегодня пришла на ярмарку вакансий, чтобы лучше узнать условия работы на этом предприятии. У меня экономическое образование, но я знаю, что это крупная компания, поэтому рассчитываю, что мне подберут вакансию, которая соответствует моим навыкам и умениям, поэтому оставила резюме.

Немало вакансий и у компании «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ». Начальник отдела кадров предприятия Алина Плотникова называет самые, на ее взгляд, интересные - инженер по валидации, рабочий цеха – помощник оператора, бухгалтер, руководитель тендерного отдела. По мнению специалиста, ярмарка вакансий, которую организовала Управляющая компания ОЭЗ, очень кстати. И несмотря на то, что самые активные ее участники студенты, которым предприятие пока может предложить только рабочие специальности, и много людей с юридическим образованием, заполнить анкеты за этим столом предлагают всем - завод растет, расширяется линейка продукции, и здесь заранее думают о будущем.

А вот генеральный директор компании-резидента TenderHelp лично беседует с соискателями: - Для нас важно участие в этой ярмарке, потому что мы молодая, динамично растущая компания и нам постоянно требуются новые кадры, - говорит Татьяна Бранова. – Причем, мы нацелены не только на поиск готовых специалистов, а планируем сами обучать молодых перспективных людей. Пусть растут вместе с нами. Здесь, конечно, недостаточно времени для более глубокого собеседования, поэтому сейчас мы собираем резюме, контакты и детально будем общаться уже в компании.

Руководитель аналитического центра «Образование и карьера» университета «Дубна» Светлана Пузова - постоянный участник подобных мероприятий. В том, что во многих компаниях-резидентах ОЭЗ сегодня работают выпускники вуза, и ее большая заслуга: - Самые талантливые ребята попадают в ОЭЗ уже на уровне бакалавров, -говорит Светлана Пузова. - С большинством компаний мы знакомы давно и продолжаем тесно взаимодействовать. А сегодня знакомимся с новыми резидентами, чтобы узнать о возможностях сотрудничества. Я имею ввиду не только вакансии, это могут быть и стажировки, и научно-исследовательская работа, совместные проекты. Мы предлагаем хорошие социальные условия. Например, по трехстороннему договору у студентов университета «Дубна», если они являются сотрудниками особой экономической зоны, есть возможность жить в благоустроенных общежитиях, и после окончания вуза еще год они сохраняют право на проживание.

Участники ярмарки вакансий познакомились с этими и другими условиями трудоустройства и работы в ОЭЗ. Соискатели высококвалифицированных рабочих мест могли посмотреть презентационные ролики о деятельности компаний-резидентов, пройти предварительное собеседование и записать контакты для дальнейшего общения. Организаторы мероприятия надеются, что на заводы ОЭЗ «Дубна» - а только новых в этом году планируется открыть более десятка – придут именно те, за кем будущее развитие подмосковной территории.