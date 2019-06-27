Автокресло

Использование детских кресел позволяет снизить тяжесть последствий при ДТП, тем более, когда это касается самых дорогих нам пассажиров.

К тому же детское кресло мало купить — на неправильную его установку сотрудники Госавтоинспекции тоже обращают внимание. Ведь бывает, что в салоне машины удерживающие устройства появляются, но ремни в нём неправильно или вовсе не используются.

По данным статистики аварийности, в 2018 году на российских дорогах зарегистрировано 19 930 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 628 детей погибли и 21 718 получили ранения. Большинство из них - около 60% - погибли, находясь в автомобиле в качестве пассажиров. За истекший период 2019 года в регионе произошли три дорожные аварии, в которых погибли несовершеннолетние пассажиры. Эти происшествия стали следствием грубых нарушений Правил дорожного движения, допущенных родителями (взрослыми), более того, в двух случаях при перевозке детей не использовались детские удерживающие устройства.

Маленькие пассажиры – это одни из самых уязвимых участников дорожного движения. Штатные системы безопасности автомобиля не рассчитаны на их защиту. Поэтому при перевозке детей необходимо обязательно использовать детские удерживающие устройства Важно отметить, что остается проблема не только отсутствия ДУУ в автомобилях, но и непонимания важности выбора ДУУ в зависимости от возраста, роста и веса ребенка, что особенно актуально при перевозке младенцев. Родители при выборе автокресел зачастую слишком большое внимание уделяют внешнему виду (цвет, размер, форма и т.д.) и забывают главное – качество и надёжность устройств, которые должны защищать детей в транспортном средстве.