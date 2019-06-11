Автобусы до остановки "Водный Стадион"

Социум     42     вт, 11.06.2019 - 13:48

С 10 июня по 31 августа 2019 г. автобусы маршрута № 12 по будням осуществляют заезды на остановку "Водный стадион".

Расписание движения:

  • 08:15 от ЗЖБИ – по маршруту № 12 до конечной ул. Березняка (с табличкой «Водный стадион»)
  • 08:50 - от ул. Березняка – со всеми остановками до ул. Октябрьской – ул. Жуковского – ГЭС – «Водный стадион»
  • 09:05 - от остановки «Водный стадион» до ул. Березняка по маршруту со всеми остановками
  • 16:40 – ул. Березняка – со всеми остановками до ул. Октябрьской – ул. Жуковского – ул. Левобережная – ГЭС – остановка «Водный стадион»
  • 16:55 – от остановки «Водный стадион» со всеми остановками до ул. Березняка
Владимир Шуренков, Управление ЖКХ и транспорта Администрации г.о. Дубна
Администрация Дубны
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Наталья Балашова, Главный редактор портала http://naukograd-dubna.ru/
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