Автобусы до остановки "Водный Стадион"

С 10 июня по 31 августа 2019 г. автобусы маршрута № 12 по будням осуществляют заезды на остановку "Водный стадион".
Расписание движения:
- 08:15 от ЗЖБИ – по маршруту № 12 до конечной ул. Березняка (с табличкой «Водный стадион»)
- 08:50 - от ул. Березняка – со всеми остановками до ул. Октябрьской – ул. Жуковского – ГЭС – «Водный стадион»
- 09:05 - от остановки «Водный стадион» до ул. Березняка по маршруту со всеми остановками
- 16:40 – ул. Березняка – со всеми остановками до ул. Октябрьской – ул. Жуковского – ул. Левобережная – ГЭС – остановка «Водный стадион»
- 16:55 – от остановки «Водный стадион» со всеми остановками до ул. Березняка