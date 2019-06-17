AtomCosCon Дубна-2019

В субботу 14 июня ДК «Мир» и прилегающая к нему территория напоминали слёт сказочных персонажей. В этот день наукоград Дубна принимал фестиваль «AtomCosCon - 2019».

Мероприятие посетили участники из разных городов России. Некоторые косплееры, как отметил в эксклюзивном интервью для «Дубна РУ» главный организатор фестиваля Владимир Никифоров, признаны даже на международном уровне. Родился фестиваль, как было отмечено организаторами, в Японии, но к нам в страну явился с запада.

На основе характера, пластики, мимики персонажей комиксов, аниме и компьютерных игр, героев кинематографа и литературных произведений косплееры создают свой художественный образ. Затем, в построенном преимущественно своими силами оригинальном костюме, глубиной своего таланта, со сцены выносят своё детище на суд компетентного жюри и зрителей.

Победители конкурсной программы 2019 года:

Лучшее дефиле – Дима Кириллов - Вэш ураган

Лучшее командное дефиле – Итан Беляв – Lot Chan AI Alrbitik - Моя геройская академия

Лучший костюм – Tristis Daemon - Necromancer

Лучший крафт – Доктор Гардиан - Warlock

Лучший образ - Mjlli - Хюррем Султан

Лучший отыгрыш - CapiKA - Кастор

Выбор жюри - Середина Анна и Михеева Ирина - Моана и Ayase Eli

Приз зрительских симпатий – Ромео Форкосиган и Чумная Шестерёнка - чумной доктор и больная

Выбор организатора – Роман Волк, Юля Риттер Lot Chan - ориджинал

Спецприз от RusAnimeFest – Riness Охотница (DbD)

Поздравляем победителей и благодарим членов жюри: Дарина Рарог, Алёна Тен и Аня Эрлстрейм