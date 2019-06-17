60 человек в День донора в ОЭЗ «Дубна» сдали кровь для детских медучреждений Подмосковья

С раннего утра на левобережной площадке особой экономической зоны «Дубна» стояла машина передвижной лаборатории переливания крови, а выставка инновационных проектов резидентов на первом этаже Конгресс-центра была переоборудована в пункт для ее забора. День донора, организованный Московской областной станцией переливания крови и Союзом машиностроителей России совместно с Управляющей компанией ОЭЗ, собрал более 70 желающих принять участие в акции, которая впервые проводилась на территории подмосковной зоны.

- Мы высоко оцениваем сегодняшнюю акцию прежде всего потому, что видим, с каким желанием и энтузиазмом все пришли на День донора, - говорит заместитель руководителя аппарата Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Наталья Ярыгина. - Я знаю, что на территории ОЭЗ 154 резидента, на предприятиях которых трудятся около четырех тысяч специалистов и часть компаний-резидентов производят изделия медицинского назначения. Это значит, что и они, и другие участники сдают кровь осознанно, понимая важность данного мероприятия.

Пока заполняются анкеты, знакомимся с некоторыми участниками Дня донора. Василий Гринев и Ирина Давыдова, которая сдает кровь уже в седьмой раз, из компании «ПСК Фарма». Один из якорных резидентов ОЭЗ построил фармзавод и уже начал выпуск высокотехнологичной продукции. В перспективе здесь намерены выпускать до 30 наименований жизненно необходимых лекарственных препаратов. Оба участника акции считают, что помощь попавшим в беду детям – благое дело. Анна Ухова пришла вместе с четырьмя своими коллегами, все из компании «Роспартнер»:

- У меня редкая первая отрицательная группа крови, - говорит Анна. - Четвертый раз участвую в Дне донора, потому что знаю, что такая кровь обязательно кому-то пригодится и, возможно, поможет быстрее выздороветь или спасет жизнь не одному человеку с такой же группой крови. Приятно сознавать, что ты будешь к этому причастна.

Действительно, как пояснили медики, стандартного разового забора крови, который составляет 450 мл, может хватить на необходимую терапию троим детям. Рядом с резидентами партнеры ОЭЗ «Дубна» - 10 сотрудников Дубненского машиностроительного завода. Анастасия Войнова говорит, что кровь сдает не впервые, хорошо знакома с этой несложной процедурой, за свое здоровье не опасается и даже знает, что ее кровь, как сообщили сотрудники станции переливания, уже была использована для спасения нескольких человек.

- Процедура обычная: из пальца берется кровь для определения уровня гемоглобина и группы крови – это один из идентификационных признаков донора, помимо его паспортных данных, - поясняет главный врач и главный внештатный специалист по трансфузиологии министерства здравоохранения Московской области, кандидат медицинских наук Мария Аппалуп. - Затем донор обязательно проходит обследование у врача, во время которого также проводится его проверка по единой базе донорства. И только после того, как донор признан годным к процедуре, он в обязательном порядке пьет чай с печеньем и сдает кровь. Мы работаем только с применением специальных кресел и специальных медицинских весов-помешивателей, которые позволяют сделать процедуру прежде всего безопасной для донора и самое главное - сделать компоненты крови качественными.

В День донора на площадке ОЭЗ работали 3 врача и 12 медсестер. Все с большим опытом и, как потом говорили участники акции, с «легкой рукой», поэтому укол был почти безболезненный. Для сотрудника Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» Алексея Мокрова сдавать кровь – дело привычное, еще пять таких процедур, и он будет почетным донором России. А вот его коллега Екатерина Белоусова сдавала кровь впервые. По ее мнению, спасти жизнь тому, кто пережил большую кровопотерю или готовится к серьезной операции, важно, особенно, если это касается детей.

За время акции общий забор крови от 60 человек составил 27 000 мл. Теперь, благодаря помощи неравнодушных людей, высокоэффективную гемотрансфузионную терапию в полном объеме смогут получить самые маленькие наши сограждане - пациенты детского отделения Московского областного онкологического диспансера, Московского областного перинатального центра и детского ожогового центра.

В завершении Дня донора состоялась церемония награждения. За активное участие в донорском движении Управляющей компании ОЭЗ «Дубна» вручены благодарственные письма от Союза машиностроителей России и Московской областной станции переливания крови, а также памятный приз в виде миниатюрной мобильной передвижной станции. Акцию в подмосковной ОЭЗ решено сделать ежегодной.